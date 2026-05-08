Waterschap Aa en Maas gaat haar inkoop- en aanbestedingen nadrukkelijker inzetten voor maatschappelijke doelen. Met het vernieuwde inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt de nadruk gelegd op drie pijlers: social return, meer kansen voor het lokaal en regionaal midden- en kleinbedrijf (MKB) en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVOI). Zo willen de organisatie met elke opdracht niet alleen goed werk laten uitvoeren, maar ook bijdragen aan mens, milieu en maatschappij. Het dagelijks bestuur stelde hiervoor op 14 april 2026 de Nota inkoop en aanbesteden 2026 vast. Het nieuwe beleid is 1 mei ingegaan en vervangt de nota uit 2017.

Breder kijken naar social return

Social return blijft een belangrijk onderdeel van aanbestedingen, maar krijgt in het nieuwe beleid een bredere invulling. Bij social return vragen we opdrachtnemers om iets terug te doen voor de samenleving. Dat betekent dat zij mensen helpen die moeilijker aan werk komen, bijvoorbeeld door het bieden van werk, leerplekken of scholing, of door andere belemmeringen weg te nemen. We krijgen hierbij advies van het Adviespunt Social Return, dat ons helpt bij het bepalen hoe social return wordt toegepast en hoe groot de verplichting is.

In het nieuwe beleid gaat het niet langer alleen om het creëren van arbeidsplaatsen. Opdrachtnemers krijgen de ruimte om op andere manieren maatschappelijke impact te maken. Bijvoorbeeld door mensen te helpen zich te ontwikkelen, samen te werken met sociale initiatieven of bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Deze aanpak maakt maatwerk mogelijk en vergroot de kans op vernieuwende oplossingen.

“Juist omdat we werken met publiek geld, vind ik het belangrijk dat onze inkoop ook sociale waarde oplevert,” zegt Joël Scherrenberg, portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën. “Met deze vernieuwde aanpak van social return maken we dat concreet: minder vast stramien, meer echte impact.”

Meer ruimte voor het MKB

Daarnaast willen we het MKB beter in positie brengen. Door opdrachten proportioneel aan te besteden, onnodige drempels weg te nemen en helder te communiceren, vergroot Aa en Maas de toegankelijkheid van aanbestedingen voor lokale en regionale ondernemers.

Zo krijgen ook kleinere bedrijven en samenwerkingsverbanden een eerlijke kans om mee te dingen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen als uitgangspunt

Het vernieuwde beleid sluit aan bij het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) en vertaalt deze uitgangspunten naar de dagelijkse praktijk. Bij iedere inkoop wordt bewust gezocht naar een goede balans tussen kosten, kwaliteit en maatschappelijke waarde.

Daarbij is aandacht voor onder meer duurzaamheid, circulariteit, veiligheid, privacy en digitale weerbaarheid. Ook draagt het beleid bij aan internationale ESG-doelstellingen (Environmental, Social & Governance).

Uniformiteit en eigen accenten

De nota sluit aan bij het uniforme inkoop- en aanbestedingsbeleid van de waterschappen, wat landelijk zorgt voor meer duidelijkheid en transparantie richting de markt.

Tegelijk behoudt Aa en Maas ruimte voor eigen accenten, passend bij de ambities van ons waterschap en de opgaven in de regio.