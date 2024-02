Als organisatie wil je relevant zijn. Nu en in de toekomst. Er staat de komende decennia nogal wat op het spel en verandering is hard nodig. Klanten, gebruikers en medewerkers worden steeds kritischer en dat is terecht. Aan jouw organisatie de taak om te laten zien dat je in staat bent bij te dragen aan een gezonde en duurzame wereld. Maar waar begin je en hoe neem je je collega’s mee? Wat zijn de belangrijke feiten en inzichten? Welke vragen stel je jezelf en elkaar? En hoe kom je samen in beweging? Want juist met jullie collectieve kracht, kun je datgene neerzetten dat je voor ogen hebt.

Bij Keystone Species maken we grote thema’s behapbaar en brengen we individu én collectief in beweging. Betekenis is daarbij een sleutelwoord. Want daar waar visie, betekenis en leiderschap samenkomen, ontstaat energie en perspectief.

Benieuwd hoe we dat doen? Dan nodigen we je graag uit voor onze eendaagse workshop ‘Keystone Perspectives’ op 28 februari. In één dag nemen je mee in de kerninzichten rondom gezondheid en duurzaamheid. We laten je zien dat er een sterke verbondenheid is tussen de gezondheid van de mens en de gezondheid van de planeet. Kennis die je nodig hebt, om als organisatie de juiste keuzes te kunnen maken. Uiteraard vertalen we deze inzichten in concreet handelingsperspectief, Zodat jullie samen steeds meer betekenis kunnen creëren en jullie bijdrage aan de wereld steeds groter en duidelijker wordt. Want dat maakt jullie relevant. Nu en in de toekomst.

Wat kun je verwachten?

Nieuwe perspectieven op natuur en gezondheid.

Reflectie over hoe duurzaam en gezond jij leeft en hoe je het gesprek hierover met collega’s kunt voeren.

Inspiratie en concreet handelingsperspectief over hoe je binnen jouw organisatie stappen kunt nemen om samen gezonder en duurzamer te worden en zo bij gaat dragen aan het ripple effect dat we nodig hebben.

Je zult je aangezet voelen tot nieuwe actie en loopt met zin en vertrouwen in de toekomst de deur uit.

Over ons programma Keystone Leadership

“Dit programma brengt je van kennis in je hoofd naar wijsheid in je hart. Binnen onze organisatie heeft Keystone Leadership voor inspiratie, verbinding en versnelling gezorgd. Het enthousiasme is groot. Nadat eerst onze (100+) duurzaamheid ambassadeurs aan het programma hebben deelgenomen, volgen andere teams nu hun voorbeeld.” – Lars Dijkstra, Chief Sustainability Officer Van Lanschot Kempen

“Keystone Leadership heeft mij diep geraakt en volledig verrast. Het is een transformatieve ervaring: confronterend, mooi, warm, verbindend en vernieuwend.” – Babette Looije, Lekkernijs

“Keystone Leadership raakt alles aan en is tegelijkertijd ongrijpbaar. Het programma is net zo veelzijdig als jij bent. Dit is een heel groot cadeau voor jezelf. Pak het uit. Ik ben met meer lef aan het leven. Ik vind het superbijzonder dat een bank (Triodos) zoiets organiseert en ben dankbaar voor de mogelijkheid die ons is geboden.” – Gerdie Schreuders van LiveOnlineEvents

Keystone Species heeft wereldwijd inmiddels 25+ programma’s gedraaid voor onder andere Triodos Bank en van Lanschot Kempen Bankiers. Vanuit de wetenschap dat we de grote uitdagingen van deze tijd alleen samen aan kunnen gaan, bouwen we dagelijks aan een groeiende community van changemakers.

