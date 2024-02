Cursus ‘Waardeketen & Stakeholders – ESG/CSRD Vaardigheden’

Krijg grip op twee belangrijke onderdelen van de CSRD

Deze 4 uur durende cursus gaat in op twee belangrijke onderdelen van de CSRD. De waardeketen van een organisatie (zowel upstream als downstream) en de hiermee verbonden stakeholders.

Inzicht in de waardeketen

Ondernemingen zijn doorgaans afhankelijk van wereldwijde waardeketens waarbij de complexiteit verminderd kan worden door het identificeren van risico’s en kansen. Naast klanten en leveranciers, zijn andere belangrijke stakeholders bijvoorbeeld eigenaren en medewerkers. Deze cursus geeft je meer inzicht in het brede begrip ‘waardeketen’ in relatie tot de CSRD.

Materialiteit valideren met stakeholders

Alle partners in de waardeketen, de stakeholders, spelen een belangrijke rol in de CSRD. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vormen en/of valideren van de materiële thema’s voor de organisatie. Deze cursus geeft concrete handvatten hoe stakeholders betrokken kunnen worden en hoe de betrokkenheid kan leiden tot een betere relatie.

Leerdoelen

Inzicht in de waardeketen en de mate van diepgang conform de CSRD;

Kennis over stakeholderbetrokkenheid, de strategie, het proces en de waarde;

Na afloop kan je zelf aan de slag met de waardeketen en stakeholders.

Voor wie?

Deze workshop is geschikt voor professionals die ESG verantwoordelijkheden hebben of gaan krijgen en willen weten wat er op hen afkomt, zoals accountants, adviseurs, CFO’s, Finance managers, inkoopprofessionals, Business owners, operations managers, KAM coördinatoren, HSE-ers etc. Basiskennis over de CSRD is aan te raden, maar niet verplicht.

