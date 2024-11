Start Trainingstraject ‘Klimaatrisico’s voor bestaand vastgoed’

Het veranderende klimaat maakt de gebouwde omgeving kwetsbaar voor risico’s zoals overstromingen, wateroverlast, hittestress of funderingsproblemen door droogte. Inzicht in de fysieke klimaatrisico’s van bestaand vastgoed is daarom belangrijk, maar hoe krijg je zicht hierop? Dit leer je tijdens het trainingstraject ‘Klimaatrisico’s bestaand vastgoed’.

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van het Framework for Climate Adaptive Buildings (FCAB), ontwikkeld door de Dutch Green Building Council (DGBC) in samenwerking met 40 organisaties. Dit transparante, open en vrij beschikbare framework helpt je klimaatrisico’s op portfolioniveau te identificeren voor verschillende klimaatthema’s.

Na de training weet je:

Hoe je de FCAB-methodiek kan toepassen op je eigen vastgoed. Je krijgt een algemene toelichting op het Framework for Climate Adaptive Buildings en hoe deze te gebruiken is.

Hoe je de Omgevingsscore kan berekenen. Aan de hand van specifieke kaartlagen uit de Klimaateffectatlas leer je hoe je deze score kan uitrekenen.

Hoe je gebouwkenmerken identificeert en de Gebouwscore kan berekenen. Je leert wat dit zegt over de kwetsbaarheid van het gebouw.

Hoe je de Klimaatrisico-score berekent. Hiermee identificeer je de panden met verhoogde risico's.

Welke vervolgstappen je kan nemen. Denk aan een impactanalyse en risicobeoordeling.

Welke adaptatieplannen je moet maken. Welke maatregelen neem je voor panden met de hoogste prioriteit?

Kortom, je krijgt de handvatten om het Framework zelf toe te passen en zo de ‘rode vlaggen’ in jouw voorraad te identificeren. Dit korte traject geeft je daarnaast de kans om te sparren met anderen over de uitkomsten, inspiratie op te doen over mogelijke oplossingen en samen na te denken over de strategische keuzes die daarna voorliggen. Je doet dus nieuwe kennis op maar er is ook ruimte om van elkaars praktijk te leren.

Voor wie?

Het trainingstraject ‘Klimaatrisico’s bestaand vastgoed’ is bedoeld voor iedereen die met vastgoed te maken heeft, zoals verzekeraars, taxateurs, makelaars, bouwers, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren.

Werk je bij een woningcorporatie? Meld je dan aan voor onze specifieke training voor woningcorporaties.

Ben je vastgoedmanager bij een lokale, provinciale of landelijke overheid? Of bij een waterschap en heb je een portefeuille met maatschappelijk vastgoed? Dan is het goed om te weten dat we hiervoor een specifieke training aan het ontwikkelen zijn. Heb je hier interesse in, stuur dan een e-mail naar academy@dgbc.nl.

Data en locatie

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 10 december 2024 van 13:00-17:00. De tweede bijeenkomst is op donderdag 6 februari 2025 van 13.00 – 17:00.

NB: Als deelnemer ga je voorafgaand en tijdens het traject aan de slag met je eigen vastgoedportefeuille. Het daadwerkelijke screenen van panden is dus het huiswerk voor de deelnemers.

De trainingen worden gegeven op het kantoor van DGBC. Het adres is Van Bylandt Huis, Benoordenhoutseweg 46-13, Den Haag.

Docenten

De sessies worden geleid door Jan Kadijk, manager Kennis en Innovatie bij DGBC en Roosmarijn van de Velde, projectmanager Kennis & Innovatie bij DGBC. Climate Adaptation Services (CAS), de stichting achter de Klimaateffectatlas, is ook één van de gasttrainers.

