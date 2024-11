Bijeenkomst ‘Transforming organisations into Green Swans’

Bedrijven zijn steeds meer bezig om te bepalen welke duurzaamheidskwesties voor hen belangrijk zijn. Ze doen dit niet alleen om erover te rapporteren, maar ook om hun ESG-strategie te ontwikkelen en uit te voeren. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de dagelijkse werkprocessen, het gebruik van data en digitale systemen, de benodigde kennis en de samenwerking met hun ketenpartners. Tijdens deze bijeenkomst van KPMG geven vier hoogleraren hun beeld op de transformatie die ESG met zich mee brengt. Deze unieke bijeenkomst is waardevol voor personen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en implementeren van ESG-strategieën en beleid, besturing van integriteit, ontwikkelen van ESG management controls, implementeren van ESG-processen en het ontsluiten en analyseren van ESG-data. De bijeenkomst levert praktische handvatten op waar organisaties direct mee aan de slag kunnen.

Onderwerp

Tijdens de bijeenkomst staat Albert Plugge stil bij de transformatie die organisaties doormaken om hun ESG ambities te realiseren. De transformatie leidt tot een intensieve samenwerking met externe bedrijven, waaronder ketenpartners, leveranciers, NGO’s en investeerders. Het praktisch toepassen van een business ecosysteem aanpak biedt een vernieuwend inzicht in hoe partijen gezamenlijk waarde kunnen creëren. Dit vraagt van partijen een andere kijk op het realiseren van doelen, het aangaan van commitments, en de wijze van samenwerking. Een ESG transformatie vraagt naast een andere werkwijze ook een ander gedrag van management en medewerkers. Muel Kaptein gaat in op het belang van integriteit. Dit omvat onderwerpen als transparantie, voorbeeldgedrag en uitvoerbaarheid van ESG strategieën. Muel licht een model met acht basis controls toe die invloed hebben op de cultuur van een organisatie in het realiseren van ESG doelen.

Als derde spreker licht Sander Klous het belang van ESG-compliant ecosystems toe. Om te voldoen aan ESG-richtlijnen is een variëteit van interne en externe ESG-data nodig. Deze data is zeer divers, van ongestructureerde ketenpartner data tot verrijkte interne data. Sander gaat in op het ontwikkelen van een gerichte aanpak hoe het data ecosysteem bestuurd kan worden. Aanvullend zijn management controls van belang om ESG-prestaties op de juiste manier te rapporteren. Guido Kluth gaat in op de relatie tussen management controls en persoonlijk leiderschap. Beide zijn van belang in het realiseren van een ESG-transformatie.

De vier verschillende onderwerpen bieden inzicht en handvatten in hoe organisaties hun ESG-transformatieproces effectiever kunnen doorlopen.

Sprekers

Albert Plugge: Albert is hoogleraar ESG Transformation & Digital Innovation (Nyenrode Business Universiteit). Albert doet onderzoek naar de transformatie van bedrijven in hun uitdaging zowel bedrijfsdoelstellingen te realiseren als hun ESG-ambities waar te maken. Het toepassen van digitale innovaties biedt bedrijven de mogelijkheid het transformatieproces te ondersteunen door het verzamelen, analyseren en rapporteren van ESG-informatie. Naast zijn rol bij Nyenrode is Albert als Associate Director verbonden aan KPMG op het vlak van ESG transformatie en governance.

Muel Kaptein: Muel is hoogleraar Bedrijfsethiek & Integriteit aan de RSM Erasmus Universiteit. Muel is sinds 1991 daar werkzaam en sinds 2002 hoogleraar. Hij heeft ruim 60 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en negen boeken. Hij doceert in vakken als verantwoord leiderschap, duurzaamheid en ESG. In zijn onderzoek richt Muel zich op het definiëren, meten en besturen van de ethiek van organisaties. Daarnaast is Muel verbonden aan KPMG als partner Forensic, Integrity & Compliance en helpt hij klanten op het gebied van o.a. cultuur, soft-controls en moraliteit.

Sander Klous: Sander is hoogleraar AI & Audit (Universiteit van Amsterdam) en doet onderzoek naar hoe bedrijven en de maatschappij op verantwoorde manier voordelen kunnen met behulp van AI. Naast zijn rol bij de Universiteit van Amsterdam is Sander verbonden aan KPMG als partner Data & Analytics en verantwoordelijk voor AI risico gerelateerde proposities.

Guido Klüth RA: Guido is partner bij KPMG Assurance. Hij is tevens NLP Master Trainer en gespecialiseerd in gedrag en menselijke prestaties in organisaties. Eerder was hij betrokken bij de controle van niet-financiële informatie en auteur van meerdere artikelen over duurzaamheidsverslaggeving. Daarnaast is hij verbonden aan Tilburg University als Professor of Practice in Auditing & Assurance.

Program

08:30 – 09:00 Inloop en koffie 09:00 – 09:15 Opening door Jerwin Tholen: The impact of ESG Transformation 09:15 – 09:45 Presentatie Guido Kluth: Management controls for ESG reporting 09:45 – 10:15 Presentatie Albert Plugge: An ESG ecosystem approach as change agent 10:15 – 10:45 Pauze 10:45 – 11:15 Presentatie Muel Kaptein: The importance of soft controls 11:15 – 11:30 Presentatie Sander Klous: ESG compliant ecosystems 11:30 – 12:00 Panel discussie 12:00 – 12:15 Sluiting door Jerwin Tholen 12:15 – 13:00 Lunch

