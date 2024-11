Event ‘Duurzaamheid nastreven in het voedseldomein met behulp van AI-innovatie’

Met AI-innovaties richting een duurzaam voedselsysteem? Het jaarlijkse ELSA event van Wageningen University & Research (WUR) biedt dé kans om te ontdekken hoe verantwoord ondernemerschap en AI elkaar versterken binnen de agri-foodsector.

Het ELSA lab AI for Sustainable Food Systems (AI4SFS) van Wageningen University & Research is een kennishub waar onderzoek wordt gedaan naar AI-toepassingen die ‘in de maak’ zijn. Het ELSA lab zet in op de verantwoorde ontwikkeling van AI door software- en hardware ontwikkelaars te helpen hun AI-toepassingen op een ethisch, sociaal en juridisch verantwoorde manier te ontwikkelen.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens dit event delen softwareontwikkelaars, hardwareleveranciers, beleidsmakers en onderzoekers hun inzichten. Onder leiding van dagvoorzitter Leen Zevenbergen, pionier in AI en duurzaamheid, verkent u de rol van AI in het verbeteren van bedrijfsdoelen én duurzaamheid. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen en bij te dragen aan deze cruciale discussies.

Voor wie?

Het event is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in AI in de duurzame voedselketen, onder wie boeren, telers, ketenpartijen, onderzoekers, tech-ontwikkelaars en beleidsmakers.

Bekijk hier het programma en meld u gratis aan voor 25 november!

Dit event zal Engelstalig zijn.