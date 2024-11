Start opleiding ‘ESG: Impact op Business, Audit & Control’

Hoe kan je als Controller en Accountant het bestuur van een organisatie het beste ondersteunen en adviseren bij de ESG-transformatie? Hoe bepaal je de juiste KPI’s en leg je deze vast? Hoe controleer je de ESG-verslaglegging op waarde? Dat leer je in deze acht weken durende blended class over de impact van de nieuwe ESG (Environment, Social, Governance) richtlijnen.

Voor wie?

Het programma is geschikt voor interne, externe en overheidscontrollers, accountants en medewerkers van interne controle afdelingen op financieel gebied. Het programma is op WO-niveau en we verwachten dat deelnemers een aantal jaar werkervaring hebben.

Omgaan met de ESG-richtlijnen

Volgens de CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) van de Europese Unie dienen bedrijven die voldoen aan bepaalde criteria vanaf 2024 verslaglegging te doen over verschillende ESG-doelen. Voor zowel Controllers als Accountants ligt hier een belangrijke adviserende en controlerende rol. Maar hoe ga je hier nu als Accountant of Controller mee om?

Met de blended class ESG: Impact op business, control en audit maken we een verdiepingsslag in het landschap van ESG. Je krijgt inzichten en handvatten aangereikt om toegevoegde waarde binnen jouw organisatie of bij jouw klant te creëren.

Blended learning: deels online, deels op locatie

Je gaat aan de slag in een kleine groep van maximaal 28 deelnemers. Tijdens het programma zijn er vier bijeenkomsten online en volg je vier colleges op ons landgoed in Breukelen. Onderaan de pagina bij het kopje ‘data & tijden’ vind je alle data en tijden van deze training.

Inhoud van het programma

De blended class ESG: Impact op business, control en audit is gebaseerd op de volgende vier bouwstenen:

Understanding the impact – inzicht en begrip krijgen voor de keuzes die bestuurders moeten maken. Becoming a business partner – kennis en vaardigheden om bestuurders te helpen met het vertalen van ESG-strategie in actie. Stakeholder dialoog, dubbele materialiteit. Capture and report – Bepalen van de juiste KPI’s en deze op juiste manier vastleggen en monitoren. Evaluate and check – Hoe de ESG-verslaglegging te controleren op waarde.

Elke bouwsteen introduceren we in een online webinar met als doel: kennisoverdracht. Een week later volgen we dit op met een college op ons landgoed. Bij dat college gaat het om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

