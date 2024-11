Webinar ‘CSRD-ESRS: Klaar voor de start? Een checklist’

Het einde van boekjaar 2024 nadert. Staat bij jou alles klaar om met de verplichte CSRD-rapportage aan de slag te gaan? Aan het eind van dit webinar heb je een handige checklist om zelf te kunnen controleren of je voorbereid bent op de CSRD-rapportage en waar je de prioriteit legt als dit (nog) niet het geval is.

In het webinar staan praktijkvragen centraal. Branches, ondernemingen en hun accountants kunnen vragen insturen, die wij tijdens de webinar behandelen. Komt je vraag niet aan bod in deze webinars? Dan verwerken we je vraag in een uitgebreid vraag- en antwoorddocument.

Lees als voorbereiding op dit webinar de hoofdlijnen van de CSRD.

Het webinar wordt georganiseerd door MKB-Nederland, VNO-NCW, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en de Sociaal-Economische Raad (SER).

Meer informatie/aanmelden