Start module Compliance & Reporting bij NI-academy

Op vrijdag 1 mei 2026 start binnen de NI-academy de zesdaagse module Compliance & Reporting. Deze module is ontwikkeld voor professionals die zich willen specialiseren in het opstellen van gestructureerde en betrouwbare duurzaamheidsrapportages. U werkt aan diepgaand inzicht in actuele regelgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive en de EU-taxonomie, en leert hoe u rapportages ontwikkelt die voldoen aan wettelijke vereisten en bijdragen aan strategische besluitvorming binnen uw organisatie.

Duurzaamheidsrapportage is een essentieel onderdeel van toekomstgericht ondernemen. Organisaties staan voor een toenemende verantwoordelijkheid om transparant te rapporteren over hun impact, risico’s en kansen. De module biedt een combinatie van theorie, casuïstiek en toegepaste oefeningen, waardoor u de opgedane kennis direct kunt toepassen binnen uw eigen werkomgeving. U leert hoe u duurzaamheidsdata verzamelt en analyseert, hoe u stakeholders effectief betrekt en hoe u een governance-structuur opzet die zorgt voor naleving en verantwoording.

Voor wie

Deze module is bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor duurzaamheidsrapportage of compliance binnen hun organisatie. Het programma sluit aan bij duurzaamheidscoördinatoren, compliance officers, analisten, projectleiders, consultants en managers die hun expertise willen verdiepen op het gebied van wet- en regelgeving, dataverzameling, governance en verslaglegging.

Dagindeling en inhoud

Lesdag 1: 1 mei 2026

CSRD-standaarden en EU-taxonomie

Lesdag 2: 15 mei 2026

Footprint GHG-protocol

Lesdag 3: 29 mei 2026

LCA-calculaties

Lesdag 4: 12 juni 2026

Stakeholderanalyse en Social

Lesdag 5: 26 juni 2026

Monitoring en Governance

Lesdag 6: 10 juli 2026

Praktijkexamen

Praktische informatie

Locatie: Oosterbeek

Startdatum: vrijdag 1 mei 2026

Opleidingsdagen: 6 lesdagen inclusief praktijkexamen (10 juli 2026)

Doorlooptijd: 3 maanden

Studiebelasting: 3 uur per week

Kosten: € 5.250 euro exclusief btw

Inclusief: trainingsmateriaal, praktijkcasuïstiek, certificering en begeleiding

Post-hbo registeropleiding

Deze module maakt deel uit van de jaaropleiding CSO Manager, die samen met de jaaropleiding CSO Executive de post-hbo registeropleiding tot Chief Sustainability Officer vormt. Meer informatie over deze registeropleiding vindt u op: https://ni-academy.nl/cso-manager/