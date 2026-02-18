Start module Transitiemanagement bij NI-Academy

Op vrijdag 24 april 2026 start binnen de NI-academy de zesdaagse module Transitiemanagement. Deze module is ontwikkeld voor professionals die effectief leiding willen geven aan duurzame transities binnen hun organisatie. U ontwikkelt strategisch inzicht in veranderprocessen, leert omgaan met weerstand en versterkt uw leiderschapsvaardigheden in tijden van complexe verandering.
Duurzame transities vragen om richting, visie en doorzettingsvermogen. Organisaties bevinden zich in een dynamische omgeving waarin duurzaamheid, innovatie en cultuurverandering hand in hand gaan. De module combineert veranderkunde, leiderschapsontwikkeling en stakeholdermanagement met praktijkgerichte toepassingen. Door middel van interactieve sessies, casuïstiek en concrete praktijkvoorbeelden past u de opgedane kennis direct toe binnen uw eigen werkomgeving. Na afronding bent u in staat duurzame veranderingen effectief te implementeren, met oog voor organisatiecultuur én kansen voor innovatieve groei.
Voor wie
Deze module is bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij verander- en duurzaamheidsvraagstukken binnen hun organisatie. Het programma sluit aan bij managers, programmaleiders, duurzaamheidscoördinatoren, consultants, projectleiders en (aankomende) Chief Sustainability Officers die hun strategische veranderkracht willen versterken.
Dagindeling en inhoud
Lesdag 1: 24 april 2026
Veranderkunde en transities
Lesdag 2: 8 mei 2026
Leiderschap en veerkracht
Lesdag 3: 22 mei 2026
Cultuuraspecten, samenwerken en weerstand
Lesdag 4: 5 juni 2026
Trends en procesveranderingen
Lesdag 5: 19 juni 2026
Stakeholdermanagement, participatie en communicatie
Lesdag 6: 3 juli 2026
Praktijkexamen
Praktische informatie
Locatie: Oosterbeek
Startdatum: vrijdag 24 april 2026
Opleidingsdagen: 6 lesdagen inclusief praktijkexamen (3 juli 2026)
Doorlooptijd: 3 maanden
Studiebelasting: 3 uur per week
Kosten: € 5.250 euro exclusief btw
Inclusief: trainingsmateriaal, praktijkcasuïstiek, certificering en begeleiding
https://ni-academy.nl/transitiemanagement/
Post-hbo registeropleiding
Deze module maakt deel uit van de jaaropleiding CSO Executive, die samen met de jaaropleiding CSO Manager de post-hbo registeropleiding tot Chief Sustainability Officer vormt. Meer informatie over deze registeropleiding vindt u op: https://ni-academy.nl/cso-executive/