MyWheels, Mijndomein, Lightyear en nog zo’n vijftien andere bedrijven vormen samen The Sharing Group. Gezamenlijk uitgangspunt: economische waarde plus positieve impact.

Zoals: lokaal energie opwekken en vastleggen in bi-directioneel laadbare deelauto’s. Of Europese ict-oplossingen, volledig los van ‘big tech’.

Alle klanten en medewerkers zijn ook aandeelhouder van The Sharing Group. Er werken 250 mensen. De omzet nadert de honderd miljoen euro. De cultuur is zeer ondernemend. De groep is ‘impact maken’ gewoon gaan doen.

Inmiddels zitten ze in een nieuwe fase van professionalisering. Het is tijd om impact (beter) meetbaar en stuurbaar te maken. Maar hoe ontwikkel je beleid voor de hele groep, zonder afbreuk te doen aan de ‘entrepreneurial spirit’?

Dat is een vraag die zeker ook speelt voor hun impactmanager Nienke Keen. Zij is onze host tijdens Duurzame Co-Working Space. Ze werkt aan het opzetten van een Sustainability & Impact Management Systeem. ‘Een zoektocht naar een aanpak die recht doet aan de ondernemende cultuur van de organisatie, maar tegelijkertijd helpt om impact beter te meten, te sturen en te versnellen’, benadrukt ze. ‘Input, tips en praktijkvoorbeelden van mede-duurzaamheids- professionals zijn meer dan welkom.’

Dit sluit goed aan bij de traditie van Duurzame Co-Working Space, waar we ervaringen delen, vragen stellen en van elkaar leren. Tussen 11 en 12 uur is het plenaire gedeelte met Nienke Keen. Aansluitend wordt een lunch aangeboden.

The Sharing Group is gevestigd in het karaktervolle gebouw Zandkasteel, op 5 minuten lopen van station Amsterdam Bijlmer Arena, met directe treinen naar de vier grote steden, plus div. lokaal vervoer. Nadere informatie over route en parkeren: https://info.thesharinggroup. com/route-en-parkeren

De huisregels van Duurzame Co-Working Space zijn, zoals altijd:

• uitsluitend voor professionals in duurzaamheid (en zij die dat serieus willen worden)

• beperkt aantal plaatsen

• inschrijven vooraf is verplicht

