Start opleiding LCA & Footprint Analyse

Organisaties staan voor de uitdaging om duurzame ambities om te zetten in meetbare resultaten. Dat vraagt om betrouwbare data, scherpe analyses en de vaardigheid om impactinformatie overtuigend in te zetten in strategie en besluitvorming.

Duurzaamheidsvraagstukken vragen steeds vaker om professionals die milieu-impact niet alleen kunnen benoemen, maar ook daadwerkelijk kunnen meten, onderbouwen en vertalen naar concrete keuzes.

Onze opleiding LCA & Footprint Analyse leidt u in 6 opleidingsdagen op tot gecertificeerd expert in het professioneel uitvoeren en interpreteren van Life Cycle Assessments en CO₂-footprints. Deze internationaal erkende methodieken maken het mogelijk om de milieu-impact van producten, diensten en organisaties systematisch en objectief in kaart te brengen, over de volledige levenscyclus.

Binnen de opleiding staan drie kernprincipes centraal: meten, analyseren en sturen. U leert impact kwantitatief en reproduceerbaar vast te leggen, resultaten te duiden en te vergelijken, en deze inzichten te gebruiken voor gerichte reductie en duurzame besluitvorming. Juist in een tijd waarin waardeketens complexer worden en ESG-doelen steeds belangrijker zijn, vormt impactanalyse een onmisbaar instrument.

De opleiding combineert theorie en praktijk. U krijgt inzicht in footprintmethodieken, LCA-principes en de interpretatie van resultaten. In praktijksessies werkt u met berekeningen, aannames en scenario-analyses. Een belangrijk onderdeel is het uitwerken van een eigen praktijkcase, gebaseerd op uw organisatie of werkpraktijk. Zo leert u hoe u impactdata vertaalt naar rapportage, strategie en sturing.

Na succesvolle afronding bent u gecertificeerd in LCA & Footprint Analyse en kunt u milieu-impact professioneel meten, analyses onderbouwen en organisaties ondersteunen bij duurzame keuzes en besluitvorming.

De opleiding is bedoeld voor professionals die werken met duurzaamheid, ESG, finance, inkoop of strategie, en die verantwoordelijk zijn voor het meten, analyseren of rapporteren van milieu-impact.

De opleiding heeft een doorlooptijd van drie maanden en bestaat uit 5 theoriedagen en 1 praktijkdag (examen).

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1: 1 mei 2026

Introductie footprint & LCA-denken: impact en methodieken.

Dag 2: 15 mei 2026

CO2-footprint & GHG-Protocol: Scope 1, 2 en 3, dataverzameling en berekeningen.

Dag 3: 29 mei 2026

Life Cycle Assessment (methodiek): Doel en scope, systeemgrenzen en Life Cycle Inventory (LCI).

Dag 4: 12 juni 2026

LCA-berekeningen & interpretatie: impactcategorieën, MKI, scenario’s en onzekerheden.

Dag 5: 26 juni 2026

Van analyse naar sturing: reductiestrategieën, rapportage en besluitvorming.

Dag 6: 10 juli 2026

Praktijkexamen.

Praktische info

Startdatum & locatie: 1 mei 2026 in ons koetshuis in de bossen van Oosterbeek.

De investering voor deelname bedraagt € 5.250,- excl. btw. Dit is inclusief trainingsmateriaal, certificeringskosten, accommodatie en uitgebreide catering. Wij zijn een CEDEO-erkende opleidingsinstantie en reiken PE-punten uit (42).

Wilt u beter kunnen sturen op basis van impactdata? Dan biedt deze opleiding u de kennis en vaardigheden om milieu-impact meetbaar, vergelijkbaar en strategisch inzetbaar te maken.

Inschrijven kan via: https://biomimicry-centre.com/inschrijven-opleiding/

Wilt u meer informatie? Bel 026-2136550 of stuur een bericht naar docent Marije Groen in ’t Wout: m.groenintwout@biomimicry-centre.com