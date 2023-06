Start Executive Program CSR

Bedrijven hebben meer dan alleen economische belangen of financiële verantwoordelijkheden! Naast economische uitdagingen hebben organisaties in toenemende mate te maken met uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, tekort aan materialen en energie, water, veiligheid, gezondheid en ketenverantwoordelijkheid. Ook worden steeds hogere eisen gesteld aan de sociale en ecologische voetafdruk van organisaties, overheden en consumenten. Het Executive Program CSR maakt de thematiek inzichtelijk en stelt de kansen en dilemma’s centraal.

Waarom kiezen voor deze opleiding?

‘Up to date’ CSR informatie: academische & theoretische inzichten en praktijkgerichte oplossingen.

Kleine groepen en dus veel interactie en aandacht.

Ruimte voor eigen casuïstiek.

Grote diversiteit aan deelnemers: leren van andere functies en uit andere branches.

(H)Erkenning van de MVO opleiding op de (arbeids)markt.

Zeer positieve waardering van alumni.

Een hecht netwerk van alumni en daarmee CSR professionals: ‘become one of them’!

Doelgroep

Het Executive Program CSR richt zich in het bijzonder op directeuren, managers en consultants die in hun dagelijkse werkzaamheden direct worden geconfronteerd met de strategische en operationele aspecten van MVO beleid.

De cursus is ook geschikt en relevant voor marketing en communicatie managers en beleidsmakers binnen de overheid of non-profit sector die te maken hebben met CSR.

Inhoud

Om zo goed mogelijk te kunnen voorzien in de behoefte van onze deelnemers wordt het Executive Program CSR in verschillende modules aangeboden. De deelnemers kunnen zelf een keuze maken op basis van hun interesse, behoefte en kennisniveau. U kunt ervoor kiezen één module te volgen of een combinatie van modules. De integrale CSR opleiding is een combinatie van alle drie de modules: CSR in theorie en praktijk, CSR Strategie en Management en CSR Rapportage & Audit. De totale opleidingsduur van het integrale CSR programma is 14 collegedagen.

Meer informatie/aanmelden