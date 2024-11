Paris Proof Congres 2024

Het Paris Proof Congres vindt dit jaar plaats op donderdag 28 november in het Gooiland in Hilversum. Meteoroloog en ondernemer Gerrit Hiemstra is dagvoorzitter. Het programma van het Paris Proof Congres begint om 13.00 uur. De inloop is vanaf 11.30 uur met lunch.

Paris Proof is een gebouwde omgeving die past binnen de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Maar hoe zorgen we dat alle gebouwen in Nederland CO 2 -neutraal worden? Om de doelstellingen te kunnen behalen moet het energiegebruik van de gebouwde omgeving met tweederde omlaag en moeten we bouwen binnen het CO₂-budget. Hoe zien de reductiepaden richting Paris Proof eruit en, belangrijker nog: hoe brengen we het in de praktijk?

Over het congres

Het Paris Proof Congres wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd en staat garant voor inspirerende sprekers en verhalen, praktische voorbeelden en tools. Het is bovendien een mooie gelegenheid om te netwerken. Aan het einde van de dag weet je hoe je jouw Paris Proof ambitie invulling geeft. Het congres ontvangt zo’n 350 vertegenwoordigers uit de bouw- en vastgoedmarkt, overheden en kennisorganisaties. Het Paris Proof Congres 2023 was volledig uitverkocht.

Over de dagvoorzitter

Meteoroloog Gerrit Hiemstra is een bevlogen spreker. Hij vertelt zijn verhaal in begrijpelijke taal en weet daarmee een breed publiek te boeien. Hoe staat ons klimaat er precies voor? Wat betekenen de veranderingen voor ons? En bieden ze ook kansen? Hiemstra werkte van 1998 tot 2023 als weerpresentator bij het NOS Journaal. Hij is mede-eigenaar van twee bedrijven: Oarshûs, dat met duurzaam ontwerpen en bouwen de negatieve impact van bouwen op mens, natuur en klimaat wil verminderen, en Weather Impact, dat digitale diensten inzet om bedrijven, boeren en andere stakeholders te helpen bij problemen door het weer of klimaat.