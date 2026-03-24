Carbon Expert Series Webinar: Perspectives on corporate climate abition

Het denken rond klimaatdoelstellingen van bedrijven evolueert. Met de SBTi die haar geüpdatete Corporate Net-Zero Standard V2 zal uitbrengen en het Greenhouse Gas Protocol dat werkt aan nieuwe richtlijnen rond Actions and Market Instruments (AMI), worden belangrijke aannames rond doelstellingen en prestaties opnieuw bekeken. In dit webinar, georganiseerd door Carbon+Alt+Delete, verkennen we verschillende perspectieven om doelstellingen te bepalen, hoe deze te bereiken en wat betekenisvolle vooruitgang werkelijk inhoudt.

We verwelkomen Robert Höglund als expertspreker. Robert is lid van de SBTi Expert Working Group en van de expertgroep rond Carbon Removals van de Europese Commissie.

Schrijf je hier in!

De Carbon Expert Series is opgezet om mensen die actief zijn binnen de carbon accounting-wereld te verbinden, inspireren en informeren. Samen met externe experten deelt het Carbon+Alt+Delete team inzichten over uiteenlopende onderwerpen, van wetgeving tot technologie, van emissiefactoren tot product carbon footprint en meer.