Impact Fair 2024

De wereld een betere plek maken. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij geloven dat het kan áls we nog meer gaan samenwerken. Het publiek verwácht die inzet in elk geval van bedrijven. En de corporate sector werkt daar hard aan. De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn opgesteld om in 2030 resultaten te laten zien.

Bedrijven hebben sociaal-maatschappelijke partners nodig om te versnellen. En zij zoeken óók de skills van nieuwe talenten om te kunnen accelereren. Andersom zijn NGO’s en goede doelen naarstig op zoek naar duurzame corporate partnerships.

NGO’s, bedrijven, maar ook overheid en (jonge) burgers hebben hetzelfde doel: een betere wereld. Maar: we kunnen elkaar nog niet goed genoeg vinden. De Impact Fair is dé plek waar we positieve verandering vieren en stimuleren. We verbinden, inspireren en activeren. We gaan uit van de ‘power van samen’ en bundelen onze krachten om synergie en versnelling te creëren.

We moedigen partnerships en samenwerkingen aan tussen bedrijven, non-profitorganisaties, overheidsinstanties en Gen Z om gezamenlijk positieve verandering te bewerkstellingen. We willen de brug slaan tussen alle partijen. Verbinden, inspireren en activeren. Dat is waar we in geloven. En dat is wat de wereld nodig heeft om impact te vergroten en de SDG’s te versnellen. Laten we onze krachten bundelen, onze ideeën delen en onze acties versterken om een duurzame, rechtvaardige en inclusieve toekomst te creëren.

Sluit je aan bij Impact Fair 24 en word onderdeel van deze dynamische beweging. Samen kunnen we een verschil maken. Lees hier het persbericht over de lancering.

De Impact Fair is hét grootste event voor purpose driven organisaties. Een beurs en festival in één. Doe mee en vraag hier het informatiepakket op voor partnerschappen en stands!

TOGETHER WE CAN ACCELERATE THE GOOD IN THE WORLD

Ticketsale met early bird korting – alles op een rij Impact Fair – the first edition