Dag van de HOUTbouw 2026

Op zaterdag 20 juni 2026 staat Nederland weer in het teken van houtbouw. Dit jaar zetten we houtbouw en andere vormen van biobased bouwen in de volle breedte op de kaart: zowel woningbouwprojecten alsook infra-, utiliteitsbouw en productielocaties zijn van harte welkom. Zelfs lopende projecten waar bezoekers kunnen zien hoe biobased renoveren en verduurzamen in de praktijk werkt, kunnen worden aangemeld.

Hout is de toekomst!

Met de Dag van de HOUTbouw en de bijbehorende publiciteit willen we de transitie naar houtbouw en andere vormen van biobased bouwen versnellen en opdrachtgevers overtuigen van de vele voordelen van houtbouw. Want houtbouw is klaar voor opschaling. Door als sector de krachten te bundelen kan het grotere publiek zelf ervaren hoe goed bouwen met hout eruit ziet, voelt en ruikt. Door mee te doen, kunnen houtbouwers juist tijdens de bouwfase laten zien wat er allemaal al is en kan. Meer informatie is op www.dagvandehoutbouw.nl te lezen.

Funding partners

De Dag van de HOUTbouw wordt mede mogelijk gemaakt door Building Balance, Provincie Noord-Brabant (als onderdeel stimulans circulaire economie), Houtbouw Lente (samenwerking van acht Brabantse woningcorporaties) en FSC® Nederland (als onderdeel van het EU Life gesubsidieerde project HOME for the future). Het is mogelijk dat nog meer funding partners aansluiten, er lopen al gesprekken. Vorig jaar was de allereerste landelijke editie. Verspreid over heel Nederland openden toen 25 houtbouwers hun bouw- of productielocatie voor publiek (5000+ bezoekers).

Aanmelden / meer informatie