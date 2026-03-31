15 jaar Cradle to Cradle Café Festival

Het Cradle to Cradle Café viert dit jaar een bijzondere mijlpaal: 15 jaar aan innovatie, impact en inspiratie om de bouwsector te verduurzamen. We nodigen je van harte uit voor een feestelijk en speciaal middagprogramma, waarin we samen stilstaan bij het ontstaan van het Cradle to Cradle‑gedachtengoed, de weg die we hebben afgelegd en de toekomst die voor ons ligt. Niemand minder dan Michael Braungart, Thomas Rau en Cécile van Oppen delen op geheel eigen wijze hun visie op de rol van Cradle to Cradle-principes binnen de circulaire bouw en economie.

Met hun scherpe inzichten, frisse perspectieven en jarenlange ervaring nemen zij ons mee langs de oorsprong van Cradle to Cradle, de groeiende impact en toekomstige ontwikkelingen in de assessment van materiaalgezondheid, circulariteit en social fairness.

Een inspirerende bijeenkomst, voor iedereen die vooruit wil kijken en wil bouwen aan een écht circulaire wereld. We hopen je tijdens de viering van ons 15-jarig bestaan te mogen verwelkomen.

Programma

14.30 – 15.00 uur

Inloop Central Park

15.00 – 15.15 uur

Welkomstwoord

15.15 – 15.30 uur

Introductie C2C door Ren DeCherney (C2C PII)

15.30 – 16.15 uur

Michael Braungart (BRAUNGART EPEA)

16.15 – 16.45 uur

Pauze

16.45 – 17.30 uur

Thomas Rau (RAU Architects)

17.30 – 18.15 uur

Cécile van Oppen (Copper8)

18.30 – 20.00 uur

Netwerken en walking dinner

Meer informatie/aanmelden

Cradle to Cradle Café

Het Cradle to Cradle Café is een initiatief dat is ontstaan in 2010 uit een samenwerkingsverband tussen de bedrijven Koninklijke Ahrend, Desso en Koninklijke Mosa. Deze bedrijven ontwikkelen en produceren hun producten volgens de Cradle to Cradle principes.

Ze gaan echter nog een stapje verder en zetten zich in om het Cradle to Cradle – gedachtengoed verder te verspreiden. Hiervoor is onder andere het Cradle to Cradle Café in het leven geroepen. Cradle to Cradle Cafés zijn miniseminars waarin actuele en uiteenlopende onderwerpen op het gebied van Cradle to Cradle en duurzaamheid worden besproken door diverse inspirerende sprekers. Zo wordt u snel volledig geïnformeerd over een actueel duurzaamheidsthema in de bouwsector. De cafés vinden 4 keer per jaar plaats in verschillende regio’s in Nederland.