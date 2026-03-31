AFAS Software komt dit jaar met de tweede editie van Optimistival. Op dinsdag 8 september 2026 openen we van 11.00 tot 17.00 uur de deuren van het AFAS-festivalterrein in Leusden voor een bruisend festival vol positiviteit en praktische inzichten. Optimistival draait om alles wat leidt tot een betere toekomst, voor jouw organisatie én de wereld. Je gaat naar huis met tips waar je morgen al mee aan de slag kunt op het gebied van duurzaamheid, vitaliteit en goed bestuur.

We zijn druk bezig met het samenstellen van het programma, maar hieronder alvast een voorproefje van wat je te wachten staat!

Sessies op het gebied van duurzaamheid (groen & eerlijk), bijvoorbeeld:

Slimme mobiliteit, wagenpark, afval & energieverbruik en leveranciersketen.

Sessies over aandacht voor de mens (gezond & gelukkig), bijvoorbeeld:

Digitale fitheid, diversiteit en inclusie, vitaliteit, mentale gezondheid & talentontwikkeling.

Sessies over de wereld om ons heen (leuker & beter), bijvoorbeeld:

Goed doen, familiebedrijven & ethische kwesties.

Aandacht voor automatisering op het gebied van CSR, zoals:

Certificeringen, (duurzaamheids)rapportages, vastlegging in GRC-tooling (Control Framework) en voldoen aan wet- en regelgeving.

Deze organisaties staan te trappelen om jou te inspireren op Optimistival:

AZ Alkmaar, Nationaal Monument Kamp Amersfoort, De Groene Garage, MOJO, Slinger, Energy Up, Amerpoort & Living Libraries.

Veel te beleven op het festivalterrein met leerzame en leuke activaties.

Massages, mindfullness-sessies, rondleiding door milieustraat & kennismaking met goede doelen gesteund door de AFAS Foundation.

Maak kennis met de medewerkers van AFAS en geniet van lekkere hapjes en drankjes!

Meer informatie/aanmelden