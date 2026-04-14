Congres Dutch Green Building Week 2026

Op dinsdagmiddag 8 september 2026 organiseert DGBC haar jaarlijkse congres ter gelegenheid van de Dutch Green Building Week. Het congres vindt plaats in de Kunstlinie in Almere en duurt van 13.00 tot 17.00 uur, met aansluitend een netwerkborrel.

Thema van het congres en de week

The art of changing together, the power of acting as one

De grote maatschappelijke opgaven van deze tijd komen samen in de gebouwde omgeving. We hebben te maken met schaarste aan energie, materialen, drinkwater, betaalbare woningen, biodiversiteit en ruimte. Tegelijkertijd neemt de ongelijkheid toe. Hoe we bouwen, ontwikkelen en beheren, bepaalt of we vooruitgang boeken in brede welvaart: niet alleen economisch, maar ook op het gebied van gezondheid, leefbaarheid, inclusie, zeggenschap en kwaliteit van leven – nu en in de toekomst.

Brede welvaart vraagt om een eerlijke transitie, waarin niemand achterblijft – leave no one behind. De keuzes die we vandaag maken, hebben directe gevolgen voor wie profiteert, wie kan meebewegen en wie kwetsbaar wordt. Door te investeren in brede welvaart versterken we de sociale samenhang én maken we steden en wijken weerbaarder tegen klimaatverandering en energie en grondstoffenschaarste.

Geen enkele partij, sector of land kan deze opgaven alleen het hoofd bieden. Daarom staat de Dutch Green Building Week in het teken van de kunst van samen veranderen en verenigen: het verbinden van perspectieven, het maken van integrale keuzes en het gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheid, ook voorbij de grenzen van het eigen project.

Verbonden met de World Green Building Week

In 2026 is de Dutch Green Building Week gekoppeld aan de World Green Building Week. We laten zien wat Nederland in huis heeft en leren tegelijkertijd van inspirerende internationale voorbeelden. Door te handelen vanuit een gedeelde richting – lokaal én wereldwijd – ontstaat de kracht om écht verschil te maken. Zo wordt de gebouwde omgeving een motor voor brede welvaart, voor iedereen.

Programma

Het congres is een inspirerende ontmoetingsplek voor bedrijven, overheden en organisaties die betrokken zijn bij de gebouwde omgeving. Bezoekers doen kennis op over de nieuwste ontwikkelingen, leren van best practices uit binnen en buitenland en verkennen innovatieve oplossingen voor een duurzame gebouwde omgeving.

Het programma bestaat uit een plenair gedeelte en twee rondes met parallelsessies. Het programma is momenteel in ontwikkeling, maar zoals je van DGBC gewend bent, stellen we ook dit jaar een sterk en inspirerend programma samen met toonaangevende sprekers en praktijkvoorbeelden.

Praktische informatie

Het congres vindt plaats op dinsdagmiddag 8 september 2026 in de Kunstlinie in Almere. Deelname voor DGBC-partners is gratis. Kosten voor deelnemers die geen partner zijn van DGBC bedragen €190,00 exclusief btw. Houd onze kanalen in de gaten voor updates over het programma.

Meer informatie/inschrijven