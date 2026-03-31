De conferentie ‘Rond de klok Groen – Van visie naar actie’ is onderdeel van het Nederlandse 24/7 CFE-traject. In dit traject onderzoeken we hoe Nederland kan uitgroeien tot voorbeeldland voor een volledig CO₂-vrije energievoorziening; 24 uur per dag, zeven dagen per week.
De conferentie vormt de afronding van fase 1 (visie ontwikkelen) én opmaat naar fase 2 (concrete vervolgstappen maken).
We delen de resultaten van de expertsessies van het afgelopen jaar en leggen bouwstenen voor de volgende fase: hoe vertalen we de inzichten naar concrete vervolgstappen op weg naar een volledig CO₂-vrije energievoorziening?
Voor wie is de conferentie bedoeld?
De conferentie richt zich op een diverse groep deelnemers uit verschillende sectoren en achtergronden:
- Beleidsmakers en overheidsinstanties (landelijk, lokaal, RES-regio’s, VNG, etc.)
- Energie-experts en netbeheerders
- Energiebedrijven en leveranciers
- Grote energiegebruikers (zoals datacenters, industrie, logistiek)
- Financiële instellingen
- Wetenschappelijke instellingen, kennisinstellingen en adviesbureaus
- Maatschappelijke organisaties (zoals EnergieSamen, energiegemeenschappen, lokale initiatieven)
- een aantal belangstellenden uit andere Europese landen
