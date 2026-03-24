Een solo moeder in Amsterdam die in energiearmoede leeft en haar rekening niet kan betalen. Een jonge vrouw in de Democratische Republiek Congo die nabij een kobaltmijn woont en kampt met miskramen. Wat hebben zij met elkaar te maken? Meer dan je misschien denkt.

Namens het Gender Meer Partijen Initiatief (Gender MPI) nodigen WO=MEN Dutch Gender Platform en Politica je van harte uit voor het congres Gendergelijkheid als drijvende kracht voor een groene transitie op 10 april in Den Haag. Dit organiseren wij samen met onze leden 75 INQ, ActionAid Nederland, Both Ends, CARE Nederland, Jonge Klimaatbeweging, Mondiaal FNV, New Women Connectors en WECF.

De groene transitie naar een duurzame economie is wereldwijd in volle gang; hierbij stappen we over van fossiele brandstoffen naar groene energie. Deze groene transitie biedt zowel kansen voor de solo moeder in Amsterdam als de jonge vrouw in de Democratische Republiek Congo. Het is hiervoor wel essentieel dat zij volwaardig mee kunnen doen en aan tafel zitten wanneer er belangrijke besluiten genomen worden over de invulling van de energietransitie. Dit is niet alleen eerlijk, maar ook slim.

Toch zijn vrouwen nog sterk ondervertegenwoordigd in besluitvorming rondom de groene transitie, en krijgen zij minder kansen:

Slechts 22% van de werknemers in de energiesector in Nederland is vrouw.

Van de energie en mijnbouw ministers wereldwijd is slechts 12% vrouw.

Financiering bereikt lokaal geleide vrouwenorganisaties nauwelijks. In 2018-2019 slechts 0,22% van de klimaatgerelateerde ontwikkelingssamenwerking naar vrouwenrechtenorganisaties.

Wat verandert er wanneer vrouwen wél meebeslissen en meedoen? En wat is nodig om gelijke participatie van vrouwen in de energietransitie realiteit te maken?

Tijdens dit event brengen we politici, beleidsmakers, experts, bedrijven en een breed geïnteresseerd publiek samen om gendergelijkheid en de politieke en economische participatie van vrouwen in de energietransitie centraal te zetten. We gaan in gesprek over de kansen, de knelpunten en de impact van wet- en regelgeving die gelijke deelname in de energietransitie ondersteunt.

Programma

10:00-10:30 Inloop

10:30-11:00 Openingsgesprek met keynotes van sprekers:

Mariëlle Feenstra, medeoprichtster/ wetenschappelijk directeur van 75INQ

wetenschappelijk directeur van 75INQ Activiste/Programmadirecteur Fatima Valley van MACUA/WAMUA

11:00-12:00 Panelgesprek met Tweede Kamerleden, onder andere:

Christine Teunissen (PvdD)

Suzanne Kröger (GL/PvdA)

Alisha Müller (VVD)

12:00-13:00 Netwerklunch

13:00-14:45 Verschillende workshops over een genderrechtvaardige energietransitie:

geleid door leden van WO=MEN.

14:45-15:00 Plenaire afsluiting

Locatie: Den Haag, dichtbij treinstation Den Haag Centraal (details worden kort voor het congres bekend)

