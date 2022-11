EVBox, een toonaangevende fabrikant van laadoplossingen, werkt samen met Drake & Farrell, marktleider in circulaire oplossingen voor toeleveringsketens, om zijn waardeketen circulair te maken. Deze nieuwe samenwerking geeft EVBox meer controle over de levenscyclus van zijn producten en vergroot de mogelijkheid om de laadstations en onderdelen te hergebruiken en recyclen.

Circulaire samenwerking

EVBox bouwt verder aan een duurzame toekomst door zijn producten circulair te maken en ervoor te zorgen dat de laadstations robuuster zijn, duurzaam zijn gemaakt, en een tweede leven kunnen hebben.

Drake & Farrell maakt defecte laadstations volledig herinzetbaar, indien mogelijk zelfs weer terug naar de originele staat. Is dit niet mogelijk, dan worden de stations zorgvuldig uit elkaar gehaald voor onderdelen en materialen. Refurbished laadstations worden niet opnieuw verkocht, maar worden gebruikt als vervanging van andere laadstations met vergelijkbare garanties. Van onderdelen die niet kunnen worden hergebruikt, wordt het materiaal gerecycled. Zo wordt afval verminderd en worden materialen bespaard.

Drake & Farrell biedt EVBox ook de nodige hulpmiddelen voor het onderzoeken van de oorzaken van eventuele hardwareproblemen, zodat deze in de toekomst kunnen worden voorkomen of nauwkeuriger opgelost. Met meer dan 15 jaar ervaring in het creëren van circulaire toeleveringsketens is Drake & Farrell op dit gebied een voorloper binnen de elektrische mobiliteitssector. Tijdens een pilot ontdekten ze dat ruim 50 procent van de laadstations succesvol kunnen worden gerepareerd en hergebruikt. De overige stations en onderdelen werden gebruikt voor de verbetering van de klantenservice en de vermindering van de impact op het milieu.

“Dit is een belangrijke stap voor onze organisatie. We nemen hiermee verdere verantwoordelijkheid binnen ons bedrijfsmodel. Niet alleen door het vergroten van onze kennis en het verbeteren van de productkwaliteit, maar vooral door de keten circulair te maken.” – Remco Samuels (CEO van EVBox)

“Wij zijn ervan overtuigd dat de gezamenlijke inspanningen van deze twee duurzame pioniers meer innovatieve circulaire oplossingen in de logistieke retourstroom van EVBox teweegbrengen. Met als gevolg dat de waarde voor EVBox, en de maatschappij in het algemeen, aanzienlijk wordt verhoogd.” – David Engel (CEO van Drake & Farrell)

EVBox is altijd bezig zijn processen te verbeteren met het oog op de missie: ‘Powering our sustainable future’. Andere vergelijkbare initiatieven zijn het gebruik van duurzamere kunststoffen in laadstations en het doneren van gebruikte laadstations voor educatieve doeleinden.