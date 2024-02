Europeanen zijn meer dan ooit bereid om de aanschaf van een refurbished smartphone te overwegen, zo bleek uit de 6e editie van de Recommerce© Barometer in samenwerking met Vodafone tijdens Mobile World Congress 2024 in Barcelona.

In 2023 groeide de wereldwijde markt voor tweedehands smartphones naar 309 miljoen stuks en de verwachting is dat deze in 2027 zal zijn opgelopen tot meer dan 431 miljoen stuks, zelfs ondanks de inflatiedruk vanaf 2022.

Meer dan 43% van de Europeanen heeft al een tweedehands smartphone, vergeleken met 42% vorig jaar, waaruit blijkt dat dit een belangrijk punt blijft voor mobiele klanten. Ondanks de druk op de kosten van levensonderhoud voor consumenten, suggereert het onderzoek dat 35% van de Europeanen van plan is om hun huidige smartphone in het komende jaar te vernieuwen – waarbij opgeknapte apparaten goed zullen zijn voor 27 miljoen verkochte apparaten. In totaal verklaarde meer dan 52% van de Europeanen bereid te zijn om in de toekomst een refurbished smartphone te kopen.

De bevindingen werden onthuld in de zesde editie van de Recommerce© Barometer, een jaarlijkse analyse van consumententrends ten aanzien van refurbished smartphones in de detailhandel, gepubliceerd door de Europese leider in het refurbishen van toestellen Recommerce©, in samenwerking met Vodafone, het grootste pan-Europese en Afrikaanse telecombedrijf.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door KANTAR, volgde het sentiment onder EU-consumenten in twaalf grote Europese landen[1], waaronder voor het eerst Ierland en Portugal.

De vraag van consumenten naar professioneel gereviseerde apparaten neemt ook toe. Meer dan 60% van de ondervraagde consumenten in markten als Roemenië en Spanje zegt van plan te zijn een refurbished apparaat te kopen. In gevestigde markten zoals Frankrijk vertegenwoordigen opgeknapte smartphones al tot 15% van het totale marktaandeel in de detailhandel, en meer dan 35% van de mensen heeft al eens een opgeknapte smartphone gekocht.

Nick Dutch, Vodafone Global Head of Device Lifecycle Services zei: “Klanten overwegen nu meer dan ooit om een refurbished toestel te kopen, zodat ze een voordelige telefoon kunnen krijgen die beter is voor de planeet dan een nieuwe. Door een refurbished telefoon van Vodafone te kopen, krijgen klanten de telefoon die ze willen voor minder en met extra gemoedsrust.”

Augustin Becquet, CEO van Recommerce© verklaarde: “Wij lopen voorop in deze verschuiving in consumentengedrag door hoogwaardige, refurbished toestellen aan te bieden die bijdragen aan een significante impact op het milieu. Onze samenwerking met Vodafone is een bewijs van onze gedeelde visie op een duurzame toekomst, waarin technologie dient als katalysator voor positieve verandering.”

[1] Online-enquête uitgevoerd van 11-15 januari 2024 onder 7750 personen in 12 landen: Frankrijk, België, Duitsland, Nederland, Roemenië, Zwitserland, Polen, Italië, Spanje, Hongarije, Portugal en Ierland, in de leeftijd van 16 tot 65 jaar, representatief voor personen die in elk land wonen. Om de representativiteit van de steekproef te garanderen, werd het gewicht van de mobiele operator aangepast met behulp van de framinggegevens van Kantar.