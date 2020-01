Europese primeur: Delhaize lanceert als eerste retailer CO2 neutrale banaan

In het kader van haar missie om tegen eind 2021 CO ² -neutraal te worden als bedrijf biedt Delhaize vanaf vandaag Be-climate bananen aan die 100% CO ² -neutraal is. Dankzij reducerende en compenserende maatregelen vanaf het planten over het transport tot het product in de winkel aankomt; zorgt dit ervoor dat de CO ² -impact van de bananen 100% gecompenseerd wordt. Delhaize gaat op basis van dit typevoorbeeld andere fruit en groenten CO ² -neutraal maken via klimaatbeschermingsprojecten. Alle initiatieven rond CO ² passen in het Lion’s Footprintprogamma waarmee Delhaize de strijd aangaat tegen overtollig plastic, CO ² -uitstoot en voedselverspilling.

Hoe wordt een banaan CO ² -neutraal ?

In de eerste plaats heeft Delhaize in samenwerking met Port International berekend hoeveel CO ² een banaan uitstoot. Uit berekeningen blijkt dat per kilo banaan er gemiddeld 0,9 kilo CO ² wordt uitgestoten. Voor het totale verkoopsvolume op jaarbasis maakt dit dus 7.110.000 kilo CO ² . Op basis daarvan heeft Delhaize bekekenhoe in eerste instantie de uitstoot van CO ² -doorheen de supply chain kunnen verminderen. Binnen dit proces onderscheidt Delhaize zowel het kweken van de bananen, het transport, het rijpen en het aanleveren van de producten. Op die manier omvat dit het integraal proces vanaf het kweken tot wanneer het product in de winkel aankomt.

De focus van dit proces ligt in de eerste plaats op het reduceren van de CO ² -uitstoot. Zo wordt erop toegekeken dat het transport groener en duurzamer georganiseerd wordt, dat de verpakking duurzaam is en dat er gebruik gemaakt wordt van groene energie. De uitstoot die we niet kunnen reduceren willen we toch compenseren om op die manier CO ² -neutraal te worden. Dit doen we door klimaatbeschermingsprojecten te ondersteunen. Zo wordt een drinkwaterproject in Cambodja en een herbebossingsproject in Peru ondersteund om het overblijvende CO ² -volume te compenseren. Delhaize bekijkt nu op basis van dit pilootproject om andere fruitsoorten toe te voegen aan dit CO ² -neutraalprogramma. Een eerste product dat in aanmerking zou komen zijn aardbeien.

Lion’s Footprint

The Lion’s footprint is een ambitieus actieprogramma dat Delhaize op alle fronten wil voeren om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te verkleinen. Dit plan bestaat uit drie grote delen: een ambitieuze doelstelling om plastic neutraliteit te bereiken, een neutrale balans op gebied van voedselverspilling te verkrijgen en koolstofneutraliteit! Met de hulp van alle medewerkers en aangesloten winkels gaat Delhaize de uitdaging aan om van Delhaize de eerste Belgische retailer te maken die zijn ecologische voetafdruk neutraliseert. Ga naar www.delhaize.be/thelionsfootprint om de acties en engagementen van Delhaize te bekijken.