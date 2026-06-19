MKB-duurzaamheidsplatform Klimaatplein heeft een gratis rekentool voor autobrandstofbesparing gelaceerd. De tool, bedoeld voor MKB-ondernemers die zakelijk rijden op benzine, diesel of LPG, berekent nu wat vier concrete maatregelen opleveren: in euro’s per jaar én in kilogram CO2-reductie. Op een moment dat brandstofprijzen structureel hoger liggen en vanaf 2027 naar verwachting verder stijgen door het Europese emissiehandelssysteem ETS2, biedt de tool ondernemers direct inzicht in waar de grootste winst te halen valt.

Brandstofkosten onder druk

Ondernemers die zakelijk rijden merken de hogere pompprijzen direct in hun marge. De adviesprijs voor benzine bedraagt momenteel €2,45 per liter, voor diesel €2,26. Hoewel de tijdelijke accijnskorting is verlengd tot 1 januari 2027, verwacht de sector dat de benzineprijs daarna met 13 tot 17 cent per liter stijgt als gevolg van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS2). Voor dieselrijders loopt die stijging op tot 27 cent per liter. Wie nu maatregelen neemt, is structureel beter voorbereid.

Vier maatregelen, direct doorgerekend

De rekentool rekent vier maatregelen door op basis van het jaarlijkse verbruik en de actuele literprijs van de ondernemer:

Bandenspanning op orde (3%): bij te lage spanning loopt het brandstofverbruik op tot 5% extra. De tool hanteert 3% als conservatieve ondergrens.

Zuinige rijstijl (7%): vroeg schakelen, anticiperend rijden en een constante snelheid aanhouden. Onderzoek toont besparingen van 5 tot 15%; de tool rekent met 7% als realistisch midden voor zakelijke rijders.

Slim aircogebruik (3%): airco instellen op 22°C in plaats van 18°C en uitschakelen onder 50 km/u. Onderzoek toont gemiddeld 5% extra verbruik bij vol aircogebruik; de tool hanteert 3% voor gematigd gebruik.

Ritten combineren (5%, conservatieve schatting): afspraken in dezelfde regio clusteren, koude starts vermijden en videobellen inzetten als alternatief voor korte ritten. Losse korte ritten vanuit een koude motor kunnen tot twee keer zoveel brandstof verbruiken als gecombineerde ritten.

Wie alle vier de maatregelen consequent toepast, kan op jaarbasis tot 18% besparen op brandstofkosten, naast een substantiële verlaging van de CO2-uitstoot.

Concreet voorbeeld

Een ondernemer die jaarlijks 2.500 liter benzine tankt bij een prijs van €2,45 per liter, heeft een jaarlijkse brandstofrekening van ruim €6.125,-. De vier maatregelen samen leveren een berekende besparing op van ruim €1.100 per jaar en een CO2-reductie van 1.250 kilogram. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van een retourvlucht Amsterdam-Tanzania.

Achtergrond

Klimaatplein is een onafhankelijk duurzaamheidsplatform voor MKB-ondernemers in Nederland. Het platform biedt praktische tools, bespaartips en een subsidiewijzer, en ondersteunt ondernemers bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. De rekentool is gratis beschikbaar op klimaatplein.nl en vereist geen registratie.