Alsico’s transitie naar een circulaire economie heeft opnieuw een grote stap gezet richting een closed loop (gesloten kringloop) voor haar werkkleding, met de eerste verzending van 2.040 kilo afgedankte kledingstukken naar de recyclingfaciliteit van Sixone. Dit volgt op succesvolle tests voor recycleerbaarheid die eerder dit jaar met Sixone werden uitgevoerd. Vanaf nu zullen end-of-life garments die worden ingezameld via alsico’s arx garment collector systematisch worden teruggestuurd en omgezet in hoogwaardige polyesterchips, die een continue bron van materiaal vormen voor de textielindustrie.

Van einde levensduur naar nieuw begin

“Dit is niet een pilot of een eenmalige zending. Het markeert het begin van een permanent proces waarbij end-of-life garments continu terugkomen als grondstoffen voor toekomstige werkkleding,” aldus Vincent Siau, hoofd van de alsico academy. “Wat ooit het einde van de levensduur van een kledingstuk betekende, is nu het begin van iets nieuws.”

Door systematische inzameling van end-of-life garments zorgt alsico ervoor dat niets verloren gaat en dat elk kledingstuk opnieuw de closed loop in kan als grondstof. Een closed loopsysteem vormt de operationele ruggengraat van alsico’s circulaire economie, waarbij materialen in gebruik blijven en afval wordt geminimaliseerd. De samenwerking met Sixone maakt het mogelijk om textiel in omloop te houden binnen de werkkledingindustrie, waardoor de functie en levensduur wordt verlengd.

Internationale samenwerking vult Europees gat

“We zijn enthousiast om onze strategische samenwerking met alsico naar het volgende niveau te tillen en te laten zien dat end-of-life garments nog steeds echte waarde hebben,” zegt Christopher Wai, co-founder en CEO van Sixone. “Dit is een belangrijke stap naar een toekomst waarin kleding circulair is, en samenwerking met gelijkgestemde partners zoals alsico is essentieel.”

Op dit moment bestaat er in Europa geen haalbare oplossing voor recycling van polyester(-gemengde) post-consumer textiel op deze schaal, maar dat heeft alsico er niet van weerhouden om een partner te vinden die de circulaire ambities kan helpen verwezenlijken. Door samen te werken met Sixone in Canada zorgt alsico ervoor dat de end-of-life garments op verantwoorde wijze worden gerecycled en met volledige traceerbaarheid terugkeren in de closed loop. Deze samenwerking is de logische volgende stap in het aanpakken van de miljoenen tonnen textielafval die jaarlijks wereldwijd circuleren en vaak worden verbrand, gestort of laagwaardig verwerkt.

Ambitie: volledig geïntegreerde circulaire keten

De ambitie van de werkkledingproducent is om een volledig geïntegreerde, circulaire supply chain te creëren, waarin alsico garments worden ingezameld, gerecycled en herboren als nieuwe alsico-producten. Elke fase wordt gevalideerd en verbeterd via samenwerking met partners. Door normen te stellen voor recyclebaarheid, gerecycled materiaal en closed loop bouwt alsico aan een systeem waarin marktpartijen vertrouwen op de prestaties voor zowel end-of-life management als sourcing van nieuwe materialen.

Dit is opnieuw een grote stap vooruit in circulaire werkkleding. Alsico richt zich nu op het produceren en testen van stoffen – als onderdeel van het 3CL-project – gemaakt van polyesterchips afkomstig van haar eigen garments. Zodra deze tests bevestigen dat de nieuwe stoffen voldoen aan de hoge standaarden van het merk op het gebied van duurzaamheid, comfort en prestaties, zullen ze worden ingezet om de kwaliteit te leveren die werknemers nodig hebben om op hun best te presteren.