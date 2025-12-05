De ontbossingswet van de EU (de EUDR), die in 2023 werd aangenomen om ervoor te zorgen dat producten die in de EU worden verkocht niet afkomstig zijn van ontbost land, wordt vereenvoudigd en een jaar later van kracht. Donderdagavond bereikten de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad een voorlopig politiek akkoord over een uitstel van de EU-ontbossingsverordening met een jaar voor alle bedrijven, plus gerichte oplossingen om de implementatie ervan voor bedrijven, wereldwijde belanghebbenden en lidstaten te vergemakkelijken.

Uitstel voor bedrijven

Alle bedrijven krijgen een jaar extra om te voldoen aan de nieuwe EU-regels ter voorkoming van ontbossing. Grote exploitanten en handelaren moeten de verordening nu toepassen vanaf 30 december 2026, en kleine exploitanten – particulieren en micro- of kleine ondernemingen – vanaf 30 juni 2027. Deze extra tijd is bedoeld om een ​​soepele overgang te garanderen en om tijd te geven om het IT-systeem te verbeteren dat exploitanten, handelaren en hun vertegenwoordigers gebruiken om elektronische due diligence-verklaringen af ​​te leggen.

Om de goede werking van het systeem te garanderen, heeft het Parlement de bevoegde autoriteiten verplicht informatie te delen over significante technische fouten of storingen in het informatiesysteem.

Vereenvoudiging van de due diligence-vereisten

De medewetgevers kwamen overeen dat de verantwoordelijkheid voor het indienen van een due diligence-verklaring bij de bedrijven ligt die als eerste een relevant product op de EU-markt brengen, en niet bij de marktdeelnemers en handelaren die het vervolgens op de markt brengen.

De overeenkomst vermindert de verplichtingen voor micro- en kleine primaire marktdeelnemers, die nu slechts een eenmalige vereenvoudigde verklaring hoeven in te dienen, waardoor het voor bedrijven gemakkelijker wordt om aan de wet te voldoen zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen ervan.

Er werd ook overeengekomen dat de Commissie uiterlijk 30 april 2026 een verslag moet indienen om de impact en de administratieve lasten van de wet te beoordelen, met name voor micro- en kleine marktdeelnemers. Gedrukte producten vallen hier niet onder

Tot slot kwamen de medewetgevers overeen om gedrukte producten uit te sluiten van het toepassingsgebied van de verordening, zoals door het Parlement was verzocht.

Na de overeenkomst zei de rapporteur van het Parlement, Christine Schneider (EVP, DE): “De kern van de EU-ontbossingsverordening blijft intact. We beschermen bossen die een reëel risico op ontbossing lopen, en vermijden tegelijkertijd onnodige verplichtingen in gebieden waar dat risico niet bestaat. Deze overeenkomst neemt de zorgen van boeren, bosbouwers en bedrijven serieus en zorgt ervoor dat de verordening op een praktische en werkbare manier kan worden uitgevoerd.”

Volgende stappen

Het Parlement zal tijdens de plenaire vergadering van 15 tot en met 18 december 2025 over de overeenkomst stemmen. De overeengekomen tekst moet door zowel het Parlement als de Raad worden goedgekeurd en vóór eind 2025 in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd om de wijzigingen in werking te laten treden. Anders gelden de huidige deadlines.

