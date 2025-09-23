De Europese Commissie overweegt de inwerkingtreding van de EUDR (de ‘Ontbossingsverordening’), die momenteel gepland staat voor 30 december 2025, met een jaar uit te stellen. Dit is gemeld per brief aan het Europese Parlement. Op die manier wil zij onzekerheid bij de autoriteiten en operationele problemen voor belanghebbenden in de EU en derde landen voorkomen en voldoende tijd creëren om de vastgestelde risico’s aan te pakken.

De Commissie blijft momenteel de situatie en de mogelijke maatregelen beoordelen om te zorgen voor volledige afstemming tussen de IT-interacties die marktdeelnemers nodig hebben op basis van de EUDR, en de onderliggende architectuur en prestaties van het IT-systeem. Ondanks inspanningen om de problemen tijdig aan te pakken vóór de inwerkingtreding van de EUDR, is het niet mogelijk voldoende garanties te bieden dat het IT-systeem de verwachte belasting zal kunnen dragen.