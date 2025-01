UPV-uitvoerder European Recycling Platform Nederland is het jaar goed begonnen met het sluiten van contracten met verschillende textielinzamelaars, -sorteerders en recyclebedrijven als Erdotex, Wolkat en Second Life Textile. Daarnaast is het bedrijf in gesprek met nog meer partijen, waaronder diverse brancheorganisaties en gemeenten. ERP Nederland heeft als doel om als substantiële speler in de recyclingbranche een wezenlijke bijdrage te leveren aan de circulaire textielketen.

Samen met de nieuwe partners kijkt ERP met veel vertrouwen naar 2025, waarin het belangrijkste doel is om de UPV-verplichtingen van klanten na te komen.

Algemeen directeur Tjaco Twigt is zeer positief: “We zijn sinds 2023 actief in Nederland en we zijn inmiddels uitgegroeid tot een substantiële speler met een portfolio van ruim 85 grote en kleinere textielproducenten en een groeiend marktaandeel van 17%. Daarnaast zijn we een kwalitatief en betrouwbaar netwerk van partners aan het opbouwen, waar onder meer inzamel-, sorteer- en recyclebedrijven Erdotex, Wolkat en Second Life Textile deel van uitmaken.”

Naast het circulair maken van de keten – door textiel in te zamelen, hergebruiken en recyclen voor haar klanten – gaat ERP ook met partners aan de slag met campagnes om het grote publiek bewust te maken van de noodzaak van een juiste textielinzameling. Ook komt er aandacht om het kopen van gebruikte kleding te stimuleren.

Hij licht toe: “Wij geloven dat producentenverantwoordelijkheid – uitgevoerd door meerdere producentenorganisaties – een bewezen systeem is om hergebruik en recycling te organiseren. Wij zijn een relatief onbekende speler op de Nederlandse textielmarkt, dus anders dan de andere partijen hebben we meer te bespreken en te regelen met alle partners in de keten. Door met meerdere producentenorganisaties samen te werken, bouwen we gezamenlijk aan een toekomst met een circulaire textielketen. We hebben elkaar nodig.”

Concreet stappenplan voor bedrijven

ERP ziet verschillende issues in de textielketen die het wil helpen oplossen. De sector heeft momenteel te maken met grote uitdagingen, zoals het stilvallen van de tweedehandskledingafzet in Oost-Europa en Afrika. “Waar moet je met al die kleding naartoe?” schets Twigt het dilemma. “De sector raakt steeds verder in een crisis, terwijl de overheid steeds strengere eisen stelt. Om daar uit te komen moeten er een paar belangrijke zaken veranderen.”

ERP Nederland vindt het belangrijk om met partners te werken aan de volgende uitdagingen:

1. De inzameling moet beter.

2. Er moet meer gebruikte kleding worden verkocht in Nederland.

3. Textiel dat geëxporteerd wordt moet beter worden gesorteerd en beter gemonitord worden.

4. Het sorteren moet meer geautomatiseerd worden en sorteren moet niet alleen voor hergebruik maar ook voor recycling beter worden.

5. De kwaliteit en de schaalgrootte van zogeheten fiber-to-fiber recycling moeten snel omhoog.

De komende jaren gaat ERP zich ferm inspannen om als substantiële speler een wezenlijke bijdrage te leveren aan oplossingen voor deze uitdagingen. Om zo bij te dragen aan een meer circulaire textielketen in Nederland. Twigt voegt toe: “We zijn bovendien onderdeel een grote internationale partij, Landbell Group, die de ambitie, en ook de schaalgrootte heeft om in steeds meer landen in de wereld te werken aan een circulaire textielketen.”

Foto: V.l.n.r.: Marieke Koemans en Dennis Dorst van Erdotex en algemeen directeur ERP Nederland Tjaco Twigt bij textielrecycling partner Erdotex