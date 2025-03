De Tweede Kamer heeft begin maart een motie van VVD-Kamerlid Martijn Buijsse aangenomen die de regering oproept tot de oprichting van een Circulaire Plastic Tafel. Doel is structureel overleg tussen overheid en industrie over circulariteit met de plastic keten en overheid, om te komen tot een Circulair Plastic Akkoord.

Het initiatief voor de oprichting van een Circulaire Plastic Tafel komt van een coalitie van diverse partijen binnen de plasticketen, waaronder de VNCI, de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK), Plastics Europe, Vereniging Afvalbedrijven (VA) en VNO-NCW. In een petitie die in december gezamenlijk werd aangeboden aan de Kamer, riepen zij op op tot een integrale aanpak om de kunststofketen te versterken en groene groei te realiseren.

Dankzij de steun voor de motie van Buijsse, ligt er nu een opgave voor de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), samen met de ministeries van Klimaat en Groene Groei (KGG) en Financiën (FIN). Steven van Eijck, door het kabinet aangesteld als speciaal gezant Circulaire Economie, heeft zich opgeworpen als voorzitter en aanjager van de Circulaire Plastic Tafel.

Méér circulariteit in keten

De VNCI is positief dat er nu ook politieke steun is om keten breed vanuit de industrie in gesprek te gaan met de overheid. Mark Intven, beleidsadviseur Materialentransitie bij de VNCI: “Met de Circulaire Plastic Tafel hopen we te komen tot maatregelen die daadwerkelijk gaan leiden tot meer circulariteit in de plasticketen. Nederland heeft een goede positie om hierin een belangrijke rol te vervullen. Daarvoor is het van belang dat we minder recyclebaar afval gaan verbranden, meer recyclaat en biopolymeren gaan inzetten in duurzame producten én dat we ook zorgen voor een afzetmarkt van deze producten op de markt.”

Achtergrond en doelstellingen

De Nederlandse plasticproductie-, verwerkings- en recyclingsector kampt met uitdagingen door sterke concurrentie van nieuw plastic uit landen als China en de Verenigde Staten. Sinds 2006 is het Europese aandeel in de wereldwijde plasticproductie bijna gehalveerd, van 22 procent naar 12 procent. Specifiek in Nederland zien we ook dat diverse Nederlandse chemieproducenten fabrieken sluiten of capaciteit afschakelen. Deze ontwikkeling bedreigt de groene groei en het behalen van circulaire doelstellingen.

Vervolgstappen

Inmiddels hebben twee overleggen plaatsgevonden met de plastic keten en de ministeries. FNLI, Verpact en de NVRD hebben zich hier ook bij aangesloten. Er is met name gesproken over de circulaire plastic heffing en plastic norm waarover besluitvorming plaatsvindt bij de komende Voorjaarsnota.

De regering moet de Kamer vóór het zomerreces informeren over de voortgang van de Circulaire Plastic Tafel. Dit omvat onder andere afspraken over het verhogen van het gebruik van gerecycled plastic en het versterken van de positie van Nederlandse recyclingbedrijven.