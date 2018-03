Euronews nomineert Boudewijn Wijnands (Deedmob) voor The European Innovator of the Year Award

Boudewijn Wijnands (25), CEO en founder van de social start-up Deedmob, is door de grootste Europese nieuwszender Euronews en de European Business Summit (EBS) genomineerd voor de titel ‘The European Innovator of the Year’. Euronews, EBS en Qualifio (een platform voor interactieve marketing en data-analyse) organiseren dit jaar voor het eerst de verkiezing ‘Europese Leider van het Jaar’. De verkiezing kent verschillende categorieën. Naast de categorie ‘Innovator of the Year’, zijn bijvoorbeeld de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel genomineerd voor de categorie ‘Best European Leader’ en is Emma Watson één van de genomineerden in de categorie ‘Personality’.

Boudewijn Wijnands: “Ik ben zeer vereerd genoemd te worden in deze verkiezing en vind het nu ook al een compliment voor het Deedmob-team. Naast een mogelijke titel hopen wij vooral op een toename van het aantal mensen; bedrijven en particulieren, dat zich in gaat zetten voor vrijwilligerswerk.”

Boudewijn Wijnands – Deedmob

Boudewijn Wijnands was als kind al actief als vrijwilliger. Na zijn studies in Oxford, Milaan en Amsterdam en verschillende traineeships, bleef Boudewijn Wijnands zich verbazen zich over hoe weinig goede doelen en ngo’s met vernieuwing en technologie deden. Daarom lanceerde hij begin 2017 Deedmob, een online platform, dat vrijwilligers, goede doelen en bedrijven met interesse in vrijwilligerswerk met elkaar verbindt. Deedmob heeft zeven mensen in dienst en werkt samen met onder andere het Rode Kruis, WNF, UNICEF, UPS, Microsoft, Red Bull en Atlassian Group. Deedmob vertegenwoordigt op dit moment ruim 250 goede doelen met 850.000 vrijwilligers en is het grootste online goede doelen platform van Nederland.

Verkiezing European Leadership Awards

De verschillende nieuwsredacties van Euronews hebben de genomineerden geselecteerd. Publiek kan op deze genomineerden stemmen tot en met 31 maart 2018, via de site van Euronews. Twee weken daarna laat de jury weten welke drie namen uit iedere categorie zij uitnodigen voor de speciale ceremonie, die live wordt uitgezonden op 22 mei. Daar worden de winnaars bekend gemaakt.