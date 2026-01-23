Camping Lemeler Esch heeft vrijdag 16 januari de prestigieuze PiNCAMP Award 2026 gewonnen in de categorie Duurzaamheid en Milieubewustzijn. De prijs werd uitgereikt tijdens het PiNCAMP Gala in Stuttgart. Lemeler Esch was bovendien de enige Nederlandse camping die voor de PiNCAMP Awards genomineerd was.

De PiNCAMP Awards behoren tot de meest toonaangevende onderscheidingen binnen de Europese campingbranche. Campings uit acht Europese landen streden om de prijzen. Een internationale jury van tien onafhankelijke campingexperts selecteerde de genomineerden uit honderden inzendingen.

Duidelijke visie op duurzaamheid

In de categorie Duurzaamheid en Milieubewustzijn ligt de focus op campings die milieubeloften daadwerkelijk in de praktijk brengen. Het gaat om onder meer ecologisch bouwen, het bevorderen van biodiversiteit, verantwoord gebruik van hulpbronnen en sociale duurzaamheid centraal staan.

Volgens de jury onderscheidt Lemeler Esch zich door de manier waarop natuur, recreatie en landbouw elkaar versterken. De camping investeert al jaren intensief in biodiversiteit en duurzame energie.

Een mooi voorbeeld is de biomeiler die het buitenzwembad verwarmt door middel van compostverwarming. Daarnaast zijn delen van het terrein omgevormd tot natuurgebied, met kampeerplekken tussen wilde bloemen en inheemse vegetatie.

Deze aanpak zorgt niet alleen voor meer biodiversiteit, maar ook voor meer schaduw, privacy en een sterke natuurbeleving voor gasten.

Internationale erkenning

Naast Lemeler Esch waren in deze categorie ook genomineerd:

Camping Bretagne Les Embruns (Frankrijk)

Camp Kovačine (Kroatië)

De winst betekent een belangrijke internationale erkenning voor Lemeler Esch en onderstreept de leidende rol van de camping op het gebied van duurzaam kamperen in Europa.