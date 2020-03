Ervaar duurzaamheid in het nieuwe VANDEMOORTELE Food Experience Center

Het VANDEMOORTELE Food Experience Center is recent geopend: het gloednieuwe duurzame hoofdkantoor van de onderneming in Gent (België).

Net zoals een goed recept bestaat uit een harmonieuze combinatie van ingrediënten, bestaat het Food Experience Center uit een doordachte combinatie van circulair ontwerp, duurzame materialen en innovatieve technieken.

Het gebouw is ontworpen door Thomas Rau, visionair architect en koploper in het internationale debat over duurzaamheid, schaarste van hulpbronnen en het gebruik van hernieuwbare energie in de architectuur.

Het hoofdkantoor voldoet aan de BREEAM Excellent-norm: de milieu-beoordelingsmethode van de Building Research Establishment is de toonaangevende en meest gebruikte methode voor de beoordeling van duurzaamheid voor gebouwen.

Hernieuwbare energiebronnen

Naast de passieve energieoplossingen, die in het ontwerp zijn geïmplementeerd, helpen verschillende actieve energiesystemen energie uit hernieuwbare bronnen te genereren. Het Food Experience Center is een Nagenoeg Energie Neutraal gebouw.

De zuidgeoriënteerde zonnepanelen op het dak en de aardsondes met warmtepomp ,ter ondersteuning van het verwarmings- en koelsysteem en klimaatplafonds, voorzien het gebouw van duurzame energie.

Compact & efficiënt gebouw

De compacte en efficiënte vorm van het gebouw biedt een optimale verhouding tussen bouwvolume en bebouwde oppervlakte. Het beperkt warmteverlies tot een minimum en laat meer ruimte over voor groene zones rond het gebouw.

Uitnodigende groene omgeving

De omgeving is ontwikkeld in samenwerking met landschapsarchitect Buur en ecologisch adviseur Driekwart Groen. Zorgvuldig geselecteerde bomen en planten, en het gebruik van bijenkorven, ondersteunen een langetermijnvisie op biodiversiteit.

Regenwater-infiltratieoplossingen zoals onverharde parkeerplaatsen en wadi’s verzamelen regenwater voor sanitair gebruik.

Ontworpen om het daglicht binnen te laten

Grote ramen, dakramen in het atrium en talrijke openingen in de binnengevel brengen maximaal daglicht in het gebouw en verminderen de vraag naar kunstlicht. Bewegingsmelders activeren indien nodig slimme ledverlichting.

Daglicht is goed voor het welzijn van de mensen in het gebouw. Maar de zon geeft ook warmte af. Slim geplaatste zonneschermen houden de zomerzon buiten, voorkomen dat het gebouw oververhit raakt en verminderen de energie die nodig is voor koeling. In de winter is de warmte van de zon zeer welkom in het gebouw, waardoor de benodigde energie voor verwarming wordt verminderd.

Flexibiliteit door modulariteit

De algemene benadering tijdens de bouw werd bepaald door het doel om een ​​circulair en demontabel gebouw neer te zetten.

De gekozen materialen zijn emissievrij en bij voorkeur Cradle to Cradle-gecertificeerd – de materialen blijven in voortdurende cycli van gebruik en hergebruik. Droge verbindingen maken een gemakkelijke demontage van de verschillende componenten mogelijk. Op die manier kunnen alle materialen in de toekomst worden hergebruikt.

Hand in hand met e-mobiliteit

Een bedrijfsgebouw met een paar honderd mensen heeft ook een slim mobiliteitsplan nodig. Onze medewerkers kunnen nu gebruik maken van de overdekte fietsenstalling en carpoolparking, met oplaadpunten voor e-bikes en e-cars.

Een gezonde werkomgeving

Het open gebouw – badend in licht, de visuele verbinding met het omringende groen en het levendige atrium met zijn interactiezones, creëren een gezonde sfeer en een inspirerende omgeving met diverse werkplekken die een antwoord bieden voor verschillende doeleinden.

Met het Food Experience Center zet de onderneming haar duurzaamheidsambitie om in tastbare innovatie. Alles aan het gebouw is ontworpen om zo duurzaam mogelijk te zijn – en tegelijkertijd het bewustzijn te vergroten.