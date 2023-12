BAM Bouw en Techniek – Integrale Projecten Noord levert vandaag het gebouw voor Energiehub050 op aan het Alfa-college Groningen. Energiehub050 is een unieke tijdelijke leeromgeving met vele circulaire en duurzame toepassingen. Het is mogelijk om het gebouw volledig te demonteren. Energiehub050 levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Noord-Nederland om koploper te zijn in de energietransitie.



Noord-Nederland (de provincies Groningen, Friesland en Drenthe) wil in 2035 volledig overgeschakeld zijn op duurzame en CO2-neutrale toepassingen. Om deze doelstelling te behalen werken de Mbo-scholen Alfa-college, Noorderpoort en Terra MBO samen met diverse partners uit het bedrijfsleven en de overheid om Energiehub050 te realiseren. Energiehub050 is een proef- en oefencentrum dat ook zelf het voorbeeld geeft voor het toepassen van hernieuwbare energie, het gebruik van innovatieve materialen en circulair bouwen.

Bouwteam

Tijdens de realisatie van het nieuwbouwproject Energiehub050 werkten BAM en de Unie Architecten samen als bouwteampartner waarin BAM verantwoordelijk was voor de bouw- en installatiewerkzaamheden en de Unie Architecten voor het ontwerp. Voor de constructieve aspecten, bouwfysica en brandveiligheid was W2N uit Drachten aangehaakt en belangrijke circulaire partners waren HEKO Spanten voor de houtconstructie en Isovlas voor de dakconstructie.

‘Als BAM hebben wij veel ervaring met duurzaamheid en circulaire toepassingen, maar zoals we dit hebben toegepast bij Energiehub050 was ook voor ons een nieuwe ervaring. Een ervaring die meer dan positief heeft uitgepakt, mede door de fijne samenwerking met onze opdrachtgever en samenwerkende partijen’, aldus John Ottens, directeur BAM Bouw en Techniek – Integrale Projecten Noord. ‘Wat ons extra trots maakt, is dat dit project in het hart zit van onze strategie ‘Building a sustainable tomorrow’. Wij willen onze klanten betere diensten en producten leveren door voluit in te zetten op duurzaamheid, industrialisering en digitalisering. Letterlijk bouwen we hier voor Noord-Nederland aan een duurzame toekomst.’

Flexibel in ontwerp en gebruik

Energiehub050 ligt op een kavel van 2.000 m2 aan het Hoendiep in Groningen en bestaat uit circa. 800 m2 bvo. Het gebouw kan eventueel uitgebreid worden met circa 200 m2 bvo. Bijzonder aan Energiehub050 is, naast de duurzaamheid en circulariteit, dat het volledig van hout is gebouwd en dat het een tijdelijk karakter heeft. Het gebouw staat uiterlijk zeven tot acht jaar in deze vorm op de huidige locatie. Met dit gegeven is het gebouw zo ontworpen dat het eenvoudig is om te demonteren, te verplaatsen en dat alle materialen herbruikbaar zijn.

BAM heeft bij het realiseren van dit project zo veel mogelijk gebruik gemaakt van circulaire materialen, hiervoor werd gebruikt gemaakt van zogenaamde donorgebouwen. Zo zijn bijvoorbeeld de kozijnen afkomstig uit een verzorgingshuis en is de kas bovenop het dak, die dienst doet als schoorsteen, geoogst uit een kantoor.

Deze nieuwe onderwijsomgeving biedt huisvesting aan vakmensen. Van studenten, werkenden tot werkzoekenden. Het gebouw biedt ruimte voor praktijkopleidingen, trainingen, her-, om- en bijscholingen, en kennisuitwisseling die zich helemaal toespitst op de energietransitie. Hier worden vakmensen opgeleid om de uitvoering van de energietransitie mogelijk te maken en te versnellen. Energiehub050 vindt haar basis in intensieve samenwerking tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen.

Bouwtijd

Dit voorjaar startten de werkzaamheden van de Energiehub050. In nog geen jaar tijd is dit bijzondere en innovatieve project gerealiseerd en opgeleverd. In 2024 wordt het gebouw feestelijk en officieel geopend.