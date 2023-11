Per 1 januari 2024 wordt prof.dr.ir. E.M. (Erik) van Raaij benoemd tot hoogleraar ‘Sustainable Procurement in Healthcare’ aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Het onderzoek van de leerstoel zal zich richten op hoe de inkoop zodanig kan worden georganiseerd en beheerd dat de bedrijfsvoering van ziekenhuizen (en andere zorginstellingen) duurzamer en circulair wordt.

Hoewel het doel van de gezondheidszorg het behouden of verbeteren van de levenskwaliteit van individuen of de bevolking is, is het tegelijkertijd een sector met een aanzienlijke negatieve impact op het milieu, en dus ook een negatief effect op de gezondheid van de planeet. Het verminderen van deze negatieve impact vereist transdisciplinair onderzoek, waarbij inzichten uit verschillende disciplines samenkomen zoals geneeskunde, de farmaceutische wetenschap, infectiepreventie, milieukunde, materiaalkunde, gedragswetenschappen, supply (chain) management, industrieel ontwerp en operations research. Naast fundamenteel onderzoek binnen elk van de domeinen, is actiegericht onderzoek nodig om interventiestrategieën te ontwerpen en te valideren.

De leerstoel is ingebed in zowel ESHPM als Rotterdam School of Management (RSM). Binnen ESHPM is de leerstoel gevestigd binnen de sectie Health Services Management & Organisation (HSMO). Ook met de sectie Sociaal-Medische Wetenschappen (SMS) zal nauwe samenwerking worden gezocht. Daar wordt onderzoek uitgevoerd naar de impact van klimaatverandering op de zorgsector en op de samenleving als geheel. Bovendien is SMS in the lead voor Planetary Health, één van de thema’s van de investeringsagenda van ESHPM. Het thema Planetary Health heeft twee pijlers: 1. de impact van de zorgsector op klimaatverandering en vervuiling terugdringen; 2. een antwoord bieden op de negatieve gevolgen van klimaatverandering. De leerstoel ‘Sustainable Procurement in Healthcare’ richt zich op de eerste pijler.

Binnen RSM is de leerstoel gevestigd in de sectie Supply Chain Management (SCM), onderdeel van de vakgroep Technology & Operations Management (TOM). De leerstoel is ook stevig verankerd in de Convergence, met sterke onderzoek en onderwijs samenwerkingen tussen Erasmus School of Economics, Erasmus MC (Circular ICU) en TU Delft (Inclusieve en duurzame gezondheid).

Over prof.dr.ir. Erik van Raaij

Erik van Raaij is hoogleraar inkoopmanagement in de zorg aan Rotterdam School of Management (RSM) en Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn huidige onderzoek richt zich op zorginkoop, inkoop voor de zorg, duurzaamheid en circulariteit, leveranciersrelaties, en empirische onderzoeksmethoden. Zijn onderzoek is gepubliceerd in diverse internationale wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Health Policy, European Journal of Health Economics, Organization Science, Journal of Management Studies, Journal of Business Ethics, Journal of Purchasing and Supply Management, and Journal of Supply Chain Management.

Erik is Senior Associate Editor bij de Journal of Purchasing and Supply Management en lid van Erasmus Research Institute of Management, Academy of Management, en de professionele vereniging voor inkoopmanagement NEVI. Hij is een geëngageerd spreker op onderwerpen zoals circulariteit in de zorg, valuebased healthcare, vertrouwen en opportunisme in leveranciersrelaties, en ethiek en integriteit in wetenschappelijk onderzoek.