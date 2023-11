Erasmus MC’ers gaan samen met onderzoekers van de EUR en de TU Delft aan de slag voor een duurzame zorg. Binnen drie onderzoeksprogramma’s zetten ze zich in voor een efficiënte operatiekamer, duurzame endoscopie en innovatie voor verpleegkundigen.

De nieuwe programma’s heten SMART OR2023, Technological innovations for nurses, en Transition towards Zero Emission Endoscopy. Ze krijgen vier jaar lang elk 200.000 euro om aan duurzame oplossingen voor de zorg te werken. Dit doen ze binnen Convergence Health & Technology, de samenwerking tussen de innovators van de TU Delft, de clinici van het Erasmus MC en de sociologen en economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

‘We kampen in de zorg met grote uitdagingen, zoals een toenemende zorgvraag bij een krappe arbeidsmarkt en beperkte middelen. Daarnaast hebben we als zorgsysteem een negatieve impact op onze leefomgeving met al het afval dat we produceren. Alleen samen kunnen we deze uitdagingen duurzaam oplossen’, zegt Stefan Sleijfer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC.

De operatiekamer van de toekomst

In de operatiekamer van de toekomst worden AI en technologische innovaties gebruikt om de planning te maken, beschikbare middelen optimaal in te zetten en personeel te ondersteunen. Met deze droom gaan Erasmus MC klinisch technoloog Bart Cornelissen, TU Delft universitair hoofddocent Theresia van Essen en Erasmus School of Health Policy & Management universitair hoofddocent Martina Buljac aan de slag in het project ‘SMART OR2023’.

Cornelissen: ‘Er is schaarste op de OK; de capaciteit kan de toenemende zorgvraag niet aan. Wij willen onderzoeken hoe we de OK met technologische innovaties efficiënter kunnen maken en tegelijkertijd het welzijn van onze OK-collega’s te verbeteren.’

Innovaties voor verpleegkundigen

‘De werkdruk voor verpleegkundigen is hoog’, zegt Erasmus MC professor verplegingswetenschap Monique van Dijk. Technologische innovaties zouden de werkdruk kunnen verlichten, maar de implementatie ervan verloopt vaak moeizaam. Het risico is dat ze uiteindelijk niet gebruikt worden in de dagelijkste praktijk. Of, zoals TU Delft professor mens-robotinteractie David Abbink het ook wel zegt: ‘robots staan dan uiteindelijk te verstoffen in een hoek.’

Samen met EUR professor sociologie van de zorg Iris Wallenburg zijn Abbink en van Dijk de projectleiders van ‘Technological innovations for nurses, improving efficiency and workplace attractiveness’. Vanaf het begin werken vijf postdocs samen met een team van verpleegkundigen, zoals al eerder bij een pilot is gedaan. Zo wordt een succesvolle implementatie gewaarborgd. Van Dijk: ‘Dit project is voor en mét verpleegkundigen.’

Duurzame endoscopie

De endoscopieafdeling is de op twee na grootste afdeling in een ziekenhuis qua impact op het milieu. Dat moet anders, volgens Erasmus MC ziekenhuisapotheker en programma coordinator Onderzoek Duurzame Zorg Nicole Hunfeld, TU Delft professor Design for Inclusive Sustainable System Interventions Jan Carel Diehl, EUR hoogleraar Purchasing & Supply Management in Healthcare Erik van Raaij en Erasmus MC Maag-Darm-Leverartsen Peter Siersema en Pieter-Jan de Jonge van het ‘Transition towards Zero Emission Endoscopy’ (ZEE) consortium.

Door expertises uit de drie instituten te verenigen willen ze in vier jaar tijd de materialenstroom van de endoscopieafdeling analyseren en met interventies komen die minder milieubelasting hebben. Hunfeld: ‘De ecologische voetprint van de zorg moet omlaag. Wij willen graag aan de slag met de overgang naar duurzame endoscopie.’

Duurzaamheidsmissie

De nieuwe Sustainable Health Programs gaan aan de slag binnen Convergence Health & Technology. Convergence zette hiervoor een call uit, waarbij nieuwe initiatieven dienden aan te sluiten bij een van de drie Sustainable Health missies: