Equinix, Inc., het wereldwijde bedrijf voor digitale infrastructuur, kondigt de samenwerking aan met het in Amsterdam gevestigde ULC-Energy. Beide partijen gaan voor een levering van maximaal 250 MWe aan kernenergie van de volgende generatie aan datacenters in Nederland. Deze samenwerking maakt onderdeel uit van een bredere initiatiefronde van Equinix, waarin wordt samengewerkt met vooraanstaande innovators in schone energie, zoals Oklo, Radiant, Stellaria en Bloom Energy, met als doel betrouwbare en duurzame elektriciteit te ontwikkelen die voorziet in de energiebehoefte van datacenters wereldwijd.

De samenwerking met ULC-Energy sluit aan bij de strategie van een gediversifieerd energieportfolio, waarmee mogelijke toekomstige beperkingen in de stroomvoorziening worden opgevangen. Dit gebeurt door bestaande afspraken met energieleveranciers uit te breiden, nieuwe technologieën voor lokale energieopwekking te combineren en de mogelijkheden van next-generation kernenergie te verkennen. Zo onderstreept het bedrijf zijn inzet om klanten te voorzien van de schaal, efficiëntie en veerkracht die zij nodig hebben, via een geïntegreerde benadering van energievoorziening.

Binnen deze strategie heeft Equinix een Letter of Intent getekend met ULC-Energy voor een Power Purchase Agreement (PPA) van maximaal 250 MWe voor Nederlandse datacenters. ULC-Energy, ontwikkelaar van kernenergieprojecten, selecteerde in 2022 Rolls-Royce SMR als voorkeursoplossing voor de implementatie van Small Modular Reactors (SMR’s) in Nederland. Rolls-Royce SMR ontwikkelt een lichtwater-SMR van 470 MWe en werd in juni geselecteerd als voorkeursbieder voor een partnerschap met Great British Energy – Nuclear om de eerste SMR’s in het Verenigd Koninkrijk te implementeren.

Volgens het rapport van het International Energy Agency zal het wereldwijde elektriciteitsverbruik tot 2027 jaarlijks met 4% toenemen, de snelste groei van de afgelopen jaren. Deze stijging wordt aangedreven door verschillende factoren: ongekende elektrificatie, de uitbreiding van datacenters door kunstmatige intelligentie en een heropleving van de industriële productie. De toenemende vraag kan energieleveranciers onder druk zetten om voldoende stroom te genereren en legt extra belasting op verouderde elektriciteitsnetten. In Nederland speelt de samenwerking van Equinix met ULC-Energy voor de implementatie van Rolls-Royce SMR-technologie een belangrijke rol bij het duurzaam en betrouwbaar invullen van toekomstige energiebehoeften.

Tot op heden heeft het bedrijf in samenwerking met energieleveranciers geavanceerde upgrades van transmissiesystemen gefinancierd en ondersteund, waaronder nieuwe onderstations die de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet vergroten, en noodstroomoplossingen die alle afnemers ondersteunen tijdens stroomonderbrekingen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in energieoplossingen zoals brandstofcellen en aardgas, die de operationele efficiëntie verhogen en extra capaciteit aan de netten toevoegen. Voor de toekomst wordt ook de ontwikkeling van geavanceerde kerntechnologieën ondersteund, die betrouwbare en schone energie kunnen leveren.

“Onze samenwerking met ULC-Energy markeert een belangrijke mijlpaal in Equinix’ missie om duurzame groei in Nederland te ondersteunen,” zegt Michiel Eielts, Managing Director van Equinix in Nederland. “Door het veiligstellen van Rolls-Royce SMR-capaciteit zorgen we niet alleen voor betrouwbare en schone energie voor onze datacenters, maar dragen we ook bij aan een veerkrachtige energievoorziening die lokale gemeenschappen ten goede komt, economische ontwikkeling stimuleert en de milieubelasting van digitale infrastructuur vermindert.”

“SMR’s zijn bij uitstek geschikt om de toenemende vraag naar datacenterenergie te voorzien,” legt Dirk Rabelink, CEO van ULC-Energy, uit. “Ze leveren schone baseload-elektriciteit op een veilige, betrouwbare en betaalbare manier. ULC-Energy heeft een implementatiemodel ontwikkeld dat de capaciteiten van SMR’s benut om zowel de energiebehoefte van datacenters te dekken als een realistische en betaalbare oplossing biedt voor de toenemende uitdagingen van het regionale net. Het SMR-aangedreven datacenter zal een schone digitale oplossing mogelijk maken en een strategisch regionaal energie-asset worden dat vele lokale stakeholders ten goede komt.”

Next-generation kerntechnologieën bieden een sneller pad naar implementatie dankzij hun vereenvoudigde ontwerp en ingebouwde veiligheidskenmerken. Veilige, efficiënte en betrouwbare kernenergie wordt gezien als een veelbelovende oplossing om zowel datacenters als het bredere elektriciteitsnet van stroom te voorzien. Naast de samenwerking met ULC-Energy voor de levering van next-generation kernenergie aan datacenters in Nederland, werkt Equinix wereldwijd samen met andere aanbieders:

Oklo : In 2024 sloot Equinix als eerste datacenteroperator een overeenkomst met een SMR-leverancier. Het bedrijf neemt 500 MW energie af van Oklo’s next-generation Aurora-krachtcentrales. Deze snelle reactoren beschikken over inherente veiligheidskenmerken en kunnen worden gevoed met nucleair afval.

: In 2024 sloot Equinix als eerste datacenteroperator een overeenkomst met een SMR-leverancier. Het bedrijf neemt 500 MW energie af van Oklo’s next-generation Aurora-krachtcentrales. Deze snelle reactoren beschikken over inherente veiligheidskenmerken en kunnen worden gevoed met nucleair afval. Radiant : Vandaag kondigt Equinix een pre-order overeenkomst aan voor 20 Kaleidos-microreactoren. Deze bieden een betrouwbare en langdurige energiebron die overal kan worden ingezet, binnen enkele dagen kan worden geïnstalleerd, veilig naast bestaande apparatuur kan functioneren en geïntegreerd kan worden met lokale transmissie-infrastructuur.

: Vandaag kondigt Equinix een pre-order overeenkomst aan voor 20 Kaleidos-microreactoren. Deze bieden een betrouwbare en langdurige energiebron die overal kan worden ingezet, binnen enkele dagen kan worden geïnstalleerd, veilig naast bestaande apparatuur kan functioneren en geïntegreerd kan worden met lokale transmissie-infrastructuur. Stellaria: Voor de uitbreiding van datacenters in Europa tekende Equinix een pre-order overeenkomst voor 500 MWe. Stellaria, een initiatief van Schneider Electric en het Franse CEA, ontwikkelt ’s werelds eerste molten salt Breed & Burn-reactor. Deze reactor kweekt 100% van zijn splijtbare brandstof in de reactor zelf, recycleert brandstof en verbrandt langlevend afval, zonder tussentijds bij te hoeven vullen.

Geavanceerde brandstofcellen vormen daarnaast een technologie voor schaalbare, efficiënte en schonere energie op locatie. Equinix maakt al meer dan tien jaar gebruik van brandstofcellen in samenwerking met Bloom Energy. Een overeenkomst breidt de inzet van solid-oxide brandstofcellen uit tot meer dan 100 MW, verspreid over 19 datacenters in zes staten, waardoor stroom direct op locatie wordt opgewekt. Brandstofcellen zijn zeer efficiënt en zorgen ervoor dat Equinix jaarlijks 285.000 MTCO2e-uitstoot en 382 miljard gallons water bespaart.

Het bedrijf draagt actief bij aan creatieve en duurzame oplossingen om de groeiende wereldwijde energievraag het hoofd te bieden. Terwijl datacenters cruciale infrastructuur blijven bieden voor AI en de wereldwijde economie, is het essentieel om de benodigde energie-infrastructuur te ontwikkelen en in te zetten. Equinix streeft ernaar om uiterlijk in 2030 wereldwijd volledig op schone en hernieuwbare energie over te schakelen en heeft inmiddels al 96% van de wereldwijde energiebehoefte gedekt met hernieuwbare bronnen. In 2024 draaiden 250 locaties volledig op hernieuwbare energie.

Daarnaast worden datacenters uiterst efficiënt ontworpen om het energieverbruik te optimaliseren. Sinds 2022 hanteert Equinix wereldwijd de ASHRAE A1 Allowable (A1A) standaarden bij nieuwe locaties. Deze bredere temperatuurbereiken maken het mogelijk het energieverbruik voor koeling te optimaliseren zonder dat de prestaties worden beïnvloed. In 2023 kondigde het bedrijf plannen aan om geavanceerde vloeistofkoelingtechnologieën, zoals direct-to-chip, uit te rollen naar meer dan 100 datacenters in 45 steden wereldwijd.

Beeld: Twin deployment of Rolls-Royce SMR with total 940MWe capacity. © ULC-Energy B.V.