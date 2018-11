Eosta wint Europese duurzaamheidsprijs

‘Op weg naar een economie met een nieuwe winstdefinitie’

Er zijn prijzen toegekend worden in zes categorieën. Eosta won in de categorie “Samenwerking met Ontwikkelingslanden”. Eosta werkt met honderden telers en leveranciers in zes continenten. Via het transparantiesysteem Nature & More en de True Cost of Food campagne biedt Eosta inzicht in de duurzaamheidsprestaties van deze telers, met als doel om consumenten een bewuste keuze te bieden en voor telers een goede prijs te realiseren.

Voor de toekenning van de prijs bleek doorslaggevend dat Eosta hierbij transparantie biedt tot op het niveau van True Cost Accounting. True Cost Accounting is een nieuwe vorm van accountancy waarbij ecologische en sociale impacts worden opgenomen in de winst- en verliesrekening van bedrijven. Eosta neemt al sinds 2016 een voortrekkersrol op zich om het nog onbekende True Cost Accounting naar de winkelvloer, de keten en beleidsmakers te brengen.

Directeur-Generaal Gilles Gantelet van de Europese Commissie, die het juryoordeel verwoordde, zei onder meer: “Eosta heeft de afgelopen jaren een opvallende voortrekkersrol vervuld in het zichtbaar maken van de verborgen kosten in de economie. True Cost Accounting is inmiddels niet meer los te denken van het streven naar duurzaamheid.”

Volkert Engelsman wees er in zijn dankwoord op dat de markt aan het veranderen is: “Bedrijven die geen rekening houden met duurzaamheidsrisico’s, worden er door nationale banken, financiers en investeerders al op afgerekend. Daarmee zijn we echt op weg naar een nieuwe economie die wordt gedreven door een winstdefinitie waarin de impact op natuurlijk en sociaal kapitaal wordt verdisconteerd.”

Eosta won eerder in 2018 al drie duurzaamheidsprijzen waaronder de Koning Willem 1 Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. Oprichter Volkert Engelsman werd bovendien in 2017 gekozen tot meest duurzame Nederlander. Met name de True Cost of Food campagne en de plastic besparende verpakkingsinnovatie Natural Branding krijgen veel waardering.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens het “Growth in Transition” congres in Oostenrijk op woensdag 14 november. De jury koos in totaal 22 finalisten uit een totaal van 161 inzendingen, afkomstig uit 19 landen. Naast Eosta werd ook de duurzame recycling specialist DSM-Niaga genomineerd (in de categorie “Bedrijfsproces”).