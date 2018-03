Eosta winnaar Packaging Award 2018 binnen de categorie duurzaamheid

Biologisch groente en fruit distributeur Eosta heeft de Packaging Award 2018 gewonnen binnen de categorie duurzaamheid. Als eerste in Europa introduceerde Nature & More eind 2016 ‘Natural Branding’ om de strijd aan te gaan met zinloos, milieuvervuilend plastic.

De jury: “Met het lasercoderen van fruit introduceert Eosta een systeemverandering die aanzet tot denken: je gaat je afvragen of je altijd verpakkingsmateriaal nodig hebt, het creëert bewustwording bij de consument en laat zien dat de verpakking geheel is uit te bannen. De eerste toepassing van Natural Branding is in de BIO AGF waar de techniek voorkomt dat fruit en groenten als niet-bio afgerekend worden, doordat bijvoorbeeld de sticker loslaat. De vraag is of het ook is uit te breiden naar andere categorieën.”

Paul Hendriks, verpakkingsexpert bij Nature & More: “Wij zijn trots dat wij deze prijs hebben gewonnen. Onze duurzaam georiënteerde klanten zullen hier blij mee zijn, want uit onderzoek blijkt steevast dat zij hun bio producten liever zonder plastic verpakkingen kopen.” Paul vervolgt: “De meest duurzame vorm van verpakken is: niet verpakken. Maar in de praktijk was dit moeilijk te realiseren, vanwege de verplichting om onderscheid te maken tussen bio en niet-bio. Met Natural Branding wordt het nu mogelijk.”

Natural Branding is een natuurlijke, eco-vriendelijke manier om een merkteken op een stuk fruit of groente aan te brengen, in de vorm van letters of een afbeelding op de schil. Met laserlicht wordt alleen wat pigment verwijderd uit het buitenste laagje van de schil. De contactvrije methode is goedgekeurd door SKAL, er worden geen hulpstoffen gebruikt en de methode is zeer oppervlakkig. Het heeft dan ook geen invloed op smaak of houdbaarheid. Het fruit en de schil kan gewoon gegeten worden, zelfs het stuk met het merkteken. De benodigde energie voor het aanbrengen van een merkje is minder dan 1% van de energie benodigd voor een sticker. Het grootste voordeel van deze innovatie is dat het biologische product nu niet meer hoeft te worden verpakt in milieuonvriendelijk plastic.

Natural Branding bespaart tonnen plastic en andere verpakkingsmaterialen; alleen al voor één klant en productlijn (avocado’s) zijn dat in 2017 750.000 plasticverpakkingen. Inmiddels leveren we aan meer dan 10 klanten in het binnen- en buitenland en besparen daardoor duizenden km aan plastic folie.

Nature & More is het “trace & tell” merk voor biologische groente en fruit van Eosta, internationaal distributeur van verse groente en fruit, gevestigd in Waddinxveen. Nature & More zoekt voortdurend naar manieren om minder en duurzamer te verpakken, zoals bijvoorbeeld met verpakkingen van suikerriet en karton. In 2017 was Eosta tevens genomineerd voor de Plastic Soupterrine en winnaar van de Trouw Duurzame top 100.