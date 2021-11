Enpuls draagt tool ‘Rapport Emissievrije Vloot’ over aan Coriolis

De door Enpuls ontwikkelde tool Rapport Emissievrije Vloot (REV) is overgedragen aan Coriolis. Dit bedrijf richt zich op inkoop en aanbesteding door overheden en hun transitie naar emissieloze mobiliteit. REV laat wagenparkbeheerders eenvoudig zien wat het percentage emissievrije voertuigen in het wagenpark is, en helpt organisaties zo om aan hun duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen.

Met een totale omzet van tientallen miljarden euro’s is de aanbestedingsmarkt goed voor een flink gedeelte van het Nederlandse bruto nationaal product (bnp). De potentiële impact van overheidsaanbestedingen op het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen is dan ook groot. Toch bleek het in de praktijk vaak lastig voor inkopers van aanbestedende diensten om inschrijvingen concreet op duurzaamheid te beoordelen. REV brengt hier verandering in.

Duurzaamheidslabels

Met deze tool van de aan Enpuls verbonden conceptontwikkelaars Rob van Buitenen en Frans van der Steen krijgen aanbestedende diensten eenvoudig inzicht te in het percentage emissievrije voertuigen in een wagenpark. Dat werkt als volgt: door een bestand met kentekens te uploaden, genereer je een rapport dat laat zien hoe emissievrij een wagenpark is. Dat gebeurt aan de hand van duurzaamheidslabels A tot en met F, waarbij label ‘A’ staat voor 75 tot 100 procent emissievrij, en ‘F’ voor 0 procent emissievrij. De tool kost inkopers nauwelijks extra tijd. “Door appels met appels te kunnen vergelijken, besparen inkopers vooral veel tijd”, stellen de ontwikkelaars.

Han van der Steen, de directeur van Coriolis, is verheugd dat hij nu over REV kan beschikken. “Veel overheden hebben duurzaamheidsdoelstellingen, en dan is het belangrijk om ook echt te kunnen zien hoe je ervoor staat. Met REV kan dat op een belangrijk onderdeel: het wagenpark. De tool geeft aanbestedende diensten daarnaast de mogelijkheid om te controleren of tijdens het aanbestedingsproces gemaakte beloftes ook in de praktijk worden nageleefd”, aldus Van der Steen. De komende tijd gaat hij REV onder de aandacht brengen bij vlooteigenaren.

Uitbreidingsmogelijkheden

Conceptontwikkelaars Rob van Buitenen en Frans van der Steen hopen dat hun tool een bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van Nederland. “Er gebeurt op duurzaamheidsvlak al enorm veel. Kijk bijvoorbeeld naar infrastructurele projecten, waar steeds vaker volgens het principe van cradle to cradle­ wordt gewerkt. Toch kan het nog steeds zo zijn dat iedereen met z’n dieselauto naar de klus toe gaat. Een kwart van de in Nederland gereden kilometers zijn zakelijk. Met dit instrument hopen we de vloot van verdienend Nederland sneller te kunnen verduurzamen”, zo geven ze aan.

Ook Han van der Steen ziet uitbreidingsmogelijkheden. Voor veel bedrijven kan het immers ook nuttig zijn om meer inzicht te hebben in de verduurzaming van het wagenpark. “Zeker voor grote bedrijven met een aanzienlijk wagenpark is REV een welkome tool”, vindt Van der Steen. “Maar eerst willen we overheden van dienst zijn. Eisen vanwege onze Klimaatdoelstellingen worden steeds scherper en er zullen steeds meer zero emissie voertuigen worden aangeschaft.”