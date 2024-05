Om duurzaamheid te bevorderen worden over de hele wereld doorlopend enorme hoeveelheden metingen uitgevoerd. Een onbekend, maar daarom niet minder cruciaal aspect van duurzaamheid, dat dit jaar centraal staat tijdens Wereld Metrologiedag op 20 mei.

Nauwkeurige metingen vormen de basis van milieuonderzoek en beleidsvorming omdat ze het mogelijk maken complexe milieu-uitdagingen zoals klimaatverandering, vervuiling en uitputting van hulpbronnen te begrijpen en aan te pakken. “Zonder nauwkeurige metingen kunnen we deze grote uitdagingen niet beoordelen, laat staan er oplossingen voor vinden,” zegt Fabienne van Booma, Managing Director bij VSL, het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland. “Of het nu gaat om het verminderen van CO₂-uitstoot, het optimaliseren van hernieuwbare energiebronnen of het waarborgen van waterkwaliteit, metrologie staat aan de basis van elke stap vooruit richting een duurzame toekomst.”

Duurzaamheid is een veelomvattend doel dat nauwkeurigheid vereist op veel verschillende onderdelen, van industrieel proces tot milieubeleid. VSL speelt als Nationaal Metrologisch Instituut een sleutelrol in het verstrekken van deze nauwkeurigheid. Onder meer door de ontwikkeling en toepassing van meetstandaarden die essentieel zijn voor innovatieve duurzaamheidsprojecten en het behalen van klimaatdoelstellingen.

Waterstof



Een voorbeeld van deze inzet is de rol van metrologie in de energietransitie. Joost Hooghiem, Directeur Waterstofnetwerk Nederland, een project van Gasunie: “De industrie in Nederland is verantwoordelijk voor zo’n 25% van de nationale CO₂-uitstoot. Met elektrificatie is verduurzaming slechts beperkt mogelijk, dus CO₂-vrije gassen zijn onmisbaar. Door het gebruik van CO₂-vrije waterstof als grondstof en brandstof kan de uitstoot in de industrie worden afgebouwd. Betrouwbare metingen vormen de basis voor een nieuw energiesyteem en voor nieuwe waardeketens.” VSL ontwikkelt daarom een fysieke primaire meetstandaard voor waterstof in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Onderzoek elektrisch laden



Voor de bevordering van duurzaamheid is continue innovatie en verbetering noodzakelijk, waarbij metrologie vaak een grote rol speelt. In Europa worden dan ook regelmatig internationale onderzoeksprojecten opgezet gerelateerd aan duurzaamheidsvraagstukken. Een voorbeeld hiervan is een Europees onderzoek naar meetmethoden voor elektrische laadstations. Het is voor gebruikers uiteraard belangrijk dat op eerlijke manier wordt afgerekend voor de afgenomen energie, maar de meettechniek daarvoor is nog lang niet uitontwikkeld. Ook veroorzaken de laadstations verstoringen op het elektriciteitsnet en ook die moeten goed gemeten kunnen worden, om te voorkomen dat te hoge verstoringen tot problemen met andere apparatuur of met het net zelf leiden.

Björn Smit, Metering program manager bij ABB e-mobility, voegt daar het belang van een Europees wettelijk kader voor certificering van (DC) laadstations aan toe: “Momenteel ontbreekt een Europees wettelijk kader, wat ertoe leidt dat voor consumenten onduidelijk is wat de kosten van het opladen van hun auto precies zijn en wat de verschillen zijn tussen landen.” Hij benadrukt dat metrologie essentieel is voor het creëren van een dergelijk kader.

Metrologie is tot slot ook van belang omdat het de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de inspanningen van de Verenigde Naties voor een duurzame wereldwijde ontwikkeling ondersteunt. VSL blijft zich, als nationaal metrologisch instituut, doorlopend inzetten voor het bevorderen van meetnauwkeurigheid en technologische innovatie, ten dienste van een duurzame toekomst.