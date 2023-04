Duurzaamheid is een cruciaal onderwerp voor bedrijven en raakt alles, van klimaatverandering en schone lucht tot naleving van regelgeving en merkintegriteit. Nu blijkt uit een wereldwijd onderzoek een nieuw gevaar: ‘het niet implementeren’. De tweede editie van een jaarlijkse enquête over duurzaamheid, gemaakt door The Harris Poll en gesponsord door Google Cloud, onderzocht 1.476 topmanagers in 16 landen. Het onvermogen om te implementeren onder druk van minder middelen, dreigt eerdere risico’s te vergroten tenzij leidinggevenden de juiste maatregelen nemen. Deze omvatten meer verantwoordelijkheid, betere meting en beheer en goed gedefinieerd leiderschap.

Uit het onderzoek blijkt dat de inspanningen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) zijn gedaald van de nummer 1 strategische prioriteit in 2022 naar nummer 3 in 2023. Veel leidinggevenden wijzen op het macro-economische klimaat en de druk van externe partijen om te snijden in hun duurzaamheidsinitiatieven en prioriteit te geven aan het optimaliseren van klantrelaties en het genereren van inkomsten.

Maar duurzaamheid beschouwen als een kortetermijnkost in plaats van een langetermijninvestering is een gemiste kans. De overgrote meerderheid (85%) van de bestuurders erkent dat klanten eerder geneigd zijn taken te doen met duurzame merken, maar 78% wordt nu gedwongen duurzaamheidsresultaten te behalen met minder geld dan voorheen. De motivatie is er, want 72% van de respondenten zegt: “iedereen zegt dat ze de inspanning op het gebied van duurzaamheid willen bevorderen, maar niemand weet hoe ze het daadwerkelijk meten doen”. Een stijging van zeven procentpunten ten opzichte van vorig jaar. Met betere metingen, duidelijke besluitvorming en enige creativiteit kunnen bedrijven zich beter positioneren om vooruitgang te boeken met hun duurzaamheids- en bedrijfsdoelstellingen.

Onopzettelijke greenwashing overwinnen met metingen

Greenwashing en groene hypocrisie blijven een alomtegenwoordig punt van zorg onder de respondenten van dit jaar, waarbij bijna zes van de tien leidinggevenden (59%) toegeven dat ze hun duurzaamheidsactiviteiten overdrijven – of onjuist weergeven.

Velen geloven dat greenwashing onopzettelijk is en onderstrepen de noodzaak van nauwkeurige metingen, waarbij ze een gebrek aan instrumenten aanwijzen als een van de grootste belemmeringen voor echte vooruitgang. Bestuurders staan te springen om betere systemen om hun vooruitgang te volgen, waarbij 87% van de respondenten betere metingen in hun organisaties wil opnemen om nauwkeurigere doelstellingen te kunnen opstellen. Meten is essentieel. Maar nauwkeurige meetinstrumenten koppelen aan ambitieuzere doelstellingen is waar nog kansen liggen.

De interne structuur veranderen

Om de duurzaamheidsdoelstellingen van een organisatie te bereiken zijn niet alleen nauwkeurige gegevens nodig, maar ook sterke interne teams en structuren. Uit het onderzoek blijkt dat veel bestuurders ook worstelen met de ingewikkelde logistiek achter de schermen over wie binnen hun bedrijf beslissingen neemt op het gebied van duurzaamheid. De meeste bestuurders (84%) geloven dat hun duurzaamheidsinitiatieven effectiever zouden zijn als ze een betere structuur hadden met een duidelijke verantwoordingsplicht. Maar hoe ziet “beter” eruit?

Bestuuders geloven dat het hebben van een toegewijde leider die duurzaamheidsinitiatieven aanstuurt de nummer één actie is om duurzaamheidsinspanningen vooruit te helpen. In combinatie met sterk leiderschap gelooft 83% dat flexibele teamstructuren hen zullen helpen hun doelen te bereiken.

Blijven bouwen aan een duurzame toekomst

Ondanks tegenwind is er reden om optimistisch te zijn dat organisaties doorgaan met het operationaliseren en prioriteren van duurzaamheid. Bijna alle bedrijven (96%) hebben ten minste één programma om hun duurzaamheidsinitiatieven te bevorderen, en de deelname aan programma’s blijft grotendeels ongewijzigd ten opzichte van 2022. De belangstelling voor organisatorische duurzaamheid blijft ook sterk: 84% van de respondenten zegt meer om duurzaamheid te geven dan voorheen.

Google Cloud blijft zijn klanten helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en samen naar meer te streven. Tools worden aangeboden om klanten te helpen hun digitale apps en services koolstofvrij te maken, de veerkracht van hun bedrijf bij klimaatverandering te vergroten en de ESG-meting en betere zichtbaarheid van de impact in waardeketens te verbeteren.