Enexis Groep kiest voor circulaire inrichtingspartner Ahrend

Enexis Groep zocht een partner met wie ze een flinke stap kunnen zetten in circulair inrichten. Na een uitgebreide aanbesteding kwam Ahrend als meest geschikte partner uit de bus. Op 1 oktober is de raamovereenkomst ingegaan. Gerdine Blatter, demand-supply manager IFM van het netwerkbedrijf: ‘In Ahrend herkennen we onze vastberadenheid om de wereld duurzamer te maken.’

Zo circulair mogelijk



Enexis Netbeheer verzorgt in Noord- Oost en Zuid-Nederland de aanleg en het onderhoud van het energienetwerk. Met ca. 4.700 medewerkers verzorgt de netbeheerder de energievoorziening van bijna 3 miljoen huishoudens en bedrijven. De werkzaamheden worden aangestuurd en gerealiseerd vanuit twintig kantoorlocaties, twee opleidingscentra, een campus, twee logistieke centra en 20 logistieke verdeelpunten. Voor al deze gebouwen is circulair en ergonomisch kantoormeubilair gewenst. Doel: Het bestaande meubilair zo lang mogelijk in stand houden door hergebruik of aanpassingen op bestaande producten met een zo laag mogelijke C02-impact.

Duurzame energietransitie

Als maatschappelijk bedrijf werkt Enexis Groep aan het verduurzamen van de energievoorziening en hebben we ons gecommitteerd aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid in de verduurzaming van onze bedrijfsvoering. Met ons dagelijkse werk en onze MVO-ambities en -resultaten dragen we bij aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals (SDG’s). Circulariteit bij de inkoop van ons kantoormeubilair past helemaal binnen deze doelstellingen: verantwoorde productie en consumptie.

Maar Enexis’ missie beperkt zich niet alleen tot de kernactiviteiten. Alles wat ondersteunend is, wordt daar waar mogelijk circulair en kosten verantwoord ingekocht- vertelt Gerdine Blatter. ‘Nu is de inrichting aan de beurt. We zochten hiervoor een partner die wil meedenken en verder kijkt dan werkplekken. Ahrend heeft in verschillende projecten bewezen dat ze het circulaire model steeds verder ontwikkelt; ze geeft hergebruik een nieuwe impuls.’

Next level circulaire dienstverlening



Bij de aanbesteding beoordeelde Enexis de inschrijvers niet alleen op prijs en circulariteit, maar ook op partnerschap. De gezamenlijke ambitie is groeien naar een next level dienstverlening met onder meer interieurontwerp en Asset Management. René Laheij (Manager van de afdeling Facility Management): ‘We werken volgens de principes van Vested, een sourcing business model waarbij je samen de win-win zoekt. Wij willen werken met partners die naast elkaar staan en gaan voor 1+1 = 3. In elke nieuwe situatie samen zoeken naar de beste oplossing.’

Maikel Ruijs, Commercieel Directeur Ahrend Nederland: ‘Ik ben verheugd dat we als Ahrend met onze expertise kunnen bijdragen aan de ambities van Enexis Groep en samen het milieu en de circulaire economie vooruithelpen.’

Levensduur verlengen

Mark de Kort, accountmanager bij Ahrend: ‘De komende jaren proberen we het bestaande meubilair zo lang mogelijk te laten meegaan. Daarbij zetten we Asset Management in om de levensduur van het meubilair met reparatie, onderhoud en revitalisatie te verlengen. Mocht een stoel of bureau niet meer te repareren zijn, dan nemen wij deze in en kijken of we Revived, meubilair met een tweede leven, kunnen inzetten. Pas als het echt niet anders kan, zal Enexis Groep nieuw, volgens circulaire principes ontworpen en geproduceerd meubilair aanschaffen.’

Expertise en visie

Sinds het ingaan van het vierjarig contract (met mogelijkheid tot twee keer verlenging) is Ahrend druk met de eerste verbeterplannen om tot een meer hybride en circulaire inrichting te komen. Blatter: ‘Ahrend speelt hierbij goed in op verschillende situaties en locaties. We kijken uit naar samenwerking: van nieuwbouwprojecten tot inrichting van thuiswerkplekken en hybride werkruimtes op de kantoren. Daarbij hebben we de expertise en visie van Ahrend echt nodig.’

Foto: Contractondertekening door Maikel Ruijs – Commercieel Directeur Ahrend Nederland (links) en René Laheij – Manager Facility Management Enexis Groep