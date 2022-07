Enexis Netbeheer en PowerField hebben een nieuw soort overeenkomst afgesloten, waarbij PowerField een flexibele toegang heeft tot transportcapaciteit van het elektriciteitsnet op de momenten dat die capaciteit beschikbaar is. Door gebruik te maken van dit tijdgebonden contract kan PowerField haar bestaande zonnepark in Emmen uitbreiden door daar een tweede zonnepark op aan te sluiten, terwijl dat in de huidige situatie niet mogelijk zou zijn. In Meppel kan PowerField haar bestaande vaste aansluiting op momenten verkleinen, waardoor er transportcapaciteit beschikbaar komt voor aanvragers die op de wachtlijst staan. Het is voor het eerst dat Enexis Netbeheer dergelijke tijdgebonden contracten aanbiedt. Hierdoor kunnen duurzame initiatieven doorgang vinden waar in de huidige situatie geen transportcapaciteit beschikbaar voor zou zijn.

In Nederland wordt steeds meer elektriciteit verbruikt en teruggeleverd. Daardoor wordt in steeds meer delen van het Enexis-gebied de maximale belastbaarheid van het elektriciteitsnet bereikt. Om extra ruimte te creëren, moet de netcapaciteit worden uitgebreid, bijvoorbeeld door het bijbouwen of verzwaren van stations en het leggen van dikkere kabels. Dergelijke uitbreidingen duren inclusief voorbereiding en vergunningentrajecten soms wel zeven jaar. Het is dan ook belangrijk om de capaciteit van het bestaande net efficiënter te gebruiken.

Enexis Netbeheer is daarom vorig jaar begonnen met de ontwikkeling van tijdgebonden contracten. Door de inzet van dit type contract is het mogelijk om de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet ook buiten de piekmomenten maximaal te gebruiken. Door deze tijdgebonden contracten wordt de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet optimaal benut en kunnen nieuwe duurzame initiatieven worden aangesloten. Wanneer een tijdgebonden contract gecombineerd wordt met batterij-opslag, kunnen er tot wel vier keer zoveel zonnepanelen aangesloten worden achter dezelfde aansluiting. Voor partijen die door middel van een tijdgebonden contract aangesloten zijn op het elektriciteitsnet geldt dat Enexis geen financiële vergoeding uitkeert voor de beperkingen die in dit contract zijn vastgelegd.

Emmen

Het bestaande zonnepark van PowerField in Emmen heeft op dit moment een capaciteit van 4,8 MW. PowerField wil een nieuw zonnepark bouwen in Valthermond en dit aansluiten op de bestaande aansluiting. Hiervoor heeft het maximaal 12 MW extra transportcapaciteit nodig. Omdat er geen reguliere transportcapaciteit meer beschikbaar is, maakt PowerField gebruik van een batterij om hierin het op piekmomenten teveel aan opgewekte stroom op te slaan. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een tijdgebonden contract, zodat PowerField alleen tijdens vastgestelde tijdsvensters meer stroom mag terug leveren dan de 4,8 MW van de bestaande aansluiting. Op die momenten kan de batterij ingezet worden om terug te leveren aan het elektriciteitsnet.

Meppel

In Meppel is aan PowerField 36 MW netcapaciteit toegekend voor een nog te bouwen zonnepark. Door ook hier een batterij te plaatsen, heeft PowerField slechts 25 MW nodig op de piekmomenten. De resterende 11 MW wordt teruggegeven aan Enexis. Deze wordt vervolgens via een tijdgebonden contract gecontracteerd, waardoor PowerField alleen tijdens vastgestelde tijdsvensters 36 MW transportcapaciteit beschikbaar heeft en tijdens de piekmomenten 25 MW. Op momenten dat er geen 36 MW beschikbaar is, wordt de batterij benut voor het opslaan van de opgewekte stroom. Doordat PowerField hiermee 11 MW vaste transportcapaciteit minder nodig heeft, komt er capaciteit beschikbaar voor nieuwe duurzame initiatieven. Enexis zal deze aan partijen toekennen op basis van de volgorde op de wachtlijst.

Han Slootweg, directeur Asset Management Enexis Netbeheer: “Tijdgebonden contracten zijn een goed voorbeeld van een innovatieve oplossing die we samen met onze klanten hebben ontwikkeld. Ik ben er trots op dat we samen met PowerField het voortouw nemen om deze oplossing in praktijk te brengen. Hierdoor kunnen we het elektriciteitsnet veel beter benutten, waardoor we ook nog meer nieuwe duurzame initiatieven kunnen aansluiten. Groot voordeel daarbij is dat er geen financiële compensatie vanuit Enexis aan de orde is, zodat de netbeheerder geen extra kosten maakt voor het creëren van extra aansluit- en transportmogelijkheden.”

Ivo van Dam, CTO PowerField: “Zonneparken leveren een significante bijdrage aan de verduurzaming van Nederland, maar het opwekken van zonnestroom trekt op momenten ook een grote wissel op de capaciteit van het elektriciteitsnet. Ook al zijn de netbeheerders verantwoordelijk om het netwerk uit te breiden, vind ik dat ook wij als zonneparkeigenaar verantwoordelijkheid moeten nemen om een bijdrage te leveren aan het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit. Ik ben blij dat we samen met Enexis deze creatieve oplossing hebben gevonden.”