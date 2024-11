Op donderdag 7 november was de Dag van Economische Zaken georganiseerd door Stichting CLOK. Het was een prachtige dag vol inspirerende kennissessies en netwerkgesprekken. Tijdens deze dag vond ook de verkiezing voor het Groenste Bedrijventerrein van Nederland 2024 plaats. Business Centre Treeport (gemeente Zundert) werd door de jury uitgeroepen als winnaar en heeft de prijs voor Groenste Bedrijventerrein 2024 in ontvangst mogen nemen!

Business & Science Park Wageningen (gemeente Wageningen) en Kempisch Bedrijvenpark KBP (gemeente Bladel) en waren de andere twee genomineerden. Zij gaven allen een mooie presentatie over de reeds genomen maatregelen en hebben tips en tricks gegeven.

Business Centre Treeport zet een prachtige standaard voor hoe bedrijventerreinen kunnen bijdragen aan een groenere toekomst.

Jury

De jury bestaat uit:

Freya Macke, Samen Klimaat Bestendig (Voorzitter)

Edwin van der Strate, TAUW

Roeland Tameling, Parkmanagement Lage Weide

Corlien Moleman, De Beverkoog (Winnaar 2023)

Foto: Ton Hofstra