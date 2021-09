Energiezuinige LED-lampen voor het leven

Signify, de wereldleider in verlichting, introduceert de eerste Philips LED A-klasse lampen die voldoen aan de strengere EU-regelgeving voor ecodesign en energielabels die op 1 september 2021 van kracht wordt. De nieuwe Philips LED-lampen met een langere levensduur (tot 50.000 branduren!) bieden consumenten een slimme investering voor zowel de planeet als hun portemonnee. De duurzamere LED-lampen, verkrijgbaar in 40W en 60W equivalenten, zullen op 1 september 2021 in de winkelrekken liggen.

Voor een A-klasse classificatie onder de nieuwe regelgeving moeten verlichtingsproducten een energie-efficiëntie van 210lm/W bereiken. Signify heeft vier reguliere A-vormige lampen ontwikkeld en ontworpen die aan deze criteria voldoen. Dit betekent dat ze 60% minder stroom verbruiken om dezelfde lichtopbrengst en -kwaliteit te bereiken als standaard Philips LED-lampen. Dankzij deze technologische doorbraak zijn de nieuwe producten de eerste in een reeks nieuwe Philips LED A-klasse lampen die voldoen aan het hoogste niveau in de nieuwe EU-wetgeving voor energie-etikettering.

De lamp die een halve eeuw meegaat

De nieuwe Philips LED A-klasse lampen – die voldoen aan de hoogwaardige Philips EyeComfort[1]-criteria – zijn de meest energiezuinige lampen van het merk in deze vorm tot nu toe. Consumenten kunnen profiteren van een 3,5 keer langere levensduur dan de Philips LED reguliere A-vormige equivalenten, aangezien de nieuwe lampen ongeveer 50.000 uur licht kunnen geven. Dit komt neer op een gemiddelde levensduur van 50 jaar[2], wat de consument op lange termijn een slimme investering oplevert, zowel voor de planeet als voor zijn portemonnee.

“Onze passie voor een betere en duurzamere wereld heeft ons ertoe aangezet om verder te innoveren en de energie-efficiëntie van onze LED-verlichting te verhogen. Met deze technologische doorbraak hebben we onze meest energiezuinige lamp ooit in deze vorm gecreëerd, met behoud van dezelfde hoogwaardige LED-verlichting die onze klanten gewend zijn,” zegt Michael Rombouts, Business Unit leader LED Lamps and Luminaires bij Signify. “Met deze innovatie lopen we ver vooruit op de nieuwe EU-regelgeving en dit is nog maar het begin. We zullen consumenten de beste kwaliteit LED-verlichting blijven bieden, terwijl we onophoudelijk werken aan verdere productverbeteringen om bij te dragen aan een betere wereld.”

Beschikbaarheid

Consumenten kunnen vanaf 1 september 2021 de nieuwe Philips LED A-klasse lampen herkennen aan dezelfde plasticvrije verpakking die ze gewend zijn, maar dan met een groene achtergrondkleur ter illustratie van het streven om consumenten over de hele wereld duurzame verlichtingsproducten te bieden. De energielabels van de andere producten in het Philips LED-assortiment zullen na 1 september geleidelijk worden gewijzigd om te voldoen aan de nieuwe EU-wetgeving inzake etikettering.

Signify is vastbesloten om de efficiëntieniveaus voor alle vormfactoren in de loop van de tijd verder te verbeteren en blijft zich inspannen om eind 2021 plasticvrije verpakkingen voor al zijn consumentenproducten te realiseren.