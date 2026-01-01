Ondernemers krijgen het komende jaar weer meer ruimte om met belastingvoordeel te investeren in energiezuinige technieken. In 2026 is hiervoor € 460 miljoen beschikbaar, een verhoging van € 29 miljoen, vergeleken met 2025. Op deze manier geeft de overheid met de Energie-investeringsaftrek (EIA) een sterke prikkel aan energiebesparing, CO 2 -vermindering en duurzame economische groei.

Belastingvoordeel op investeringen

De Energielijst is de basis van de Energie-investeringsaftrek. Op deze lijst staan verschillende innovatieve, energiebesparende en duurzame energietechnieken. Bedrijven die investeren in bedrijfsmiddelen van de Energielijst, kunnen 40% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. En hebben daardoor belastingvoordeel.

Wijzigingen in de Energielijst

Ondernemers vragen het belastingvoordeel aan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In overleg met het ministerie past RVO de lijst elk jaar aan. Voor 2026 zijn er bedrijfsmiddelen toegevoegd en verwijderd. Ook zijn de eisen van een aantal investeringen aangepast. Daarmee sluit de Energielijst aan bij de ontwikkelingen in de markt.

Zonnepanelen en accu’s

Zo krijgen ondernemers extra belastingvoordeel voor investeringen in kleinschalige zonne-energie-installaties. De afschaffing van de salderingsregeling (vanaf 2027) heeft namelijk vooral gevolgen voor de terugverdientijden van kleine systemen. Ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting kunnen met de saldeingsregeling opgewekte elektriciteit die zij terugleveren aan het net, wegstrepen tegen hun verbruik. Dit scheelt op hun energierekening. Vanaf 2027 geldt dit dus niet meer.

Ruimere voorwaarden

Op de Energielijst zijn daarom de voorwaarden voor belastingvoordeel op zonnepanelen verruimd. Het maximale gezamenlijk piekvermogen gaat van 55 kilowatt (kW) naar 100 kW.

Ook de voorwaarden voor belastingvoordeel voor elektriciteitsopslag zijn verruimd: ondernemers krijgen voor meer typen accu’s belastingvoordeel. Accu’s met vloeibaar lood-zuur zijn veel minder efficiënt. Daarvoor krijgen ondernemers geen belastingvoordeel meer.

Verduurzaming en circulariteit

In 2026 krijgen ondernemers daarnaast belastingvoordeel voor investeringen in duurzaamheid en investeringen die ervoor zorgen dat we grondstoffen en materialen maximaal benutten en hergebruiken (circulariteit). Zo staat op de Energielijst nu ook de verduurzaming van bestaande luchtbehandelingskasten, waarmee ondernemers hun bedrijfsgebouwen kunnen ventileren, koelen en verwarmen. Renovatie van een bestaande kast verlaagt namelijk het energieverbruik en verlengt de levensduur.

Uitbreiding aftrek

Op de lijst staat nu ook hernieuwbare, op biogrondstoffen gebaseerde (biobased) isolatie. De kosten van deze materialen zijn hoger. Daarom krijgen ondernemers via de EIA meer belastingvoordeel voor hernieuwbare (biobased) isolatie dan voor gangbare isolatie.

Op de Energielijst staan vanaf 2026 vrijwel alleen nog warmtepompen die gebruikmaken van halogeenvrije koudemiddelen. Deze zijn minder belastend voor het milieu. Het gebruik van een bepaald type warmtepomp met een halogeenvrij koudemiddel krijgt nu ook belastingvoordeel als deze gebrukt wordt in nieuwe bedrijfsgebouwen.

Geen belastingvoordeel meer

Voor een verwarmingsketel die werkt op fossiele brandstoffen en die bestemd is als hoofdverwarming, krijgen ondernemers in 2026 geen Energie-investeringsaftrek meer.

Nieuwe innovatieve technieken

Op de Energielijst zijn ook weer een aantal nieuwe innovatieve technieken opgenomen: