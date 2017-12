Elsevier Weekblad kiest uitvinder en ondernemer Boyan Slat (23) tot Nederlander van het Jaar 2017

Elsevier Weekblad heeft uitvinder en ondernemer Boyan Slat (23) gekozen tot Nederlander van het Jaar 2017. Slat is oprichter en CEO van The Ocean Cleanup, een organisatie die op innovatieve wijze de plasticvervuiling op de oceanen te lijf gaat.

De afgelopen jaren werkte Boyan Slat aan zijn idee om met grote drijvende plasticvangers het afval op te ruimen dat zich op de oceaan heeft verzameld en daar een ‘plasticsoep’ vormt. Slat haalde al tientallen miljoenen euro’s op bij geldschieters en bouwde The Ocean Cleanup uit tot een professionele organisatie met zo’n 75 werknemers. Miljardairs en overheden schaarden zich achter zijn plan. Na een intensieve testperiode kreeg zijn project in 2017 zijn definitieve vorm, zodat Slat volgend jaar in de Stille Oceaan begint met het schoonvegen van de wereldzeeën.

Elsevier Weekblad kiest jaarlijks een Nederlander van het Jaar. Dat kan een vrouw of een man zijn die een stempel op het afgelopen jaar heeft gedrukt, in negatieve of positieve zin. Het kan ook iemand zijn die het betreffende jaar symboliseert of dat jaar een bijzondere prestatie heeft verricht. Vooral dat laatste is van toepassing op Boyan Slat, die met zijn onverschrokken aanpak tal van tegenslagen overwon en telkens weer oplossingen vindt waar anderen problemen zien.

Liever innovatie dan boosheid en moralisme

Hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier Weekblad noemt Slat inspirerend. ‘Het leuke aan Slat is dat hij niets heeft van de typische milieuactivist die vooral overal “tegen” is. Hij moet ook niets hebben van het opgeheven vingertje of de gebalde vuist. Hij is zelfs niet tegen plastic, dat de wereld volgens hem veel goeds heeft gebracht. Slat steekt zijn energie liever in innovatie dan in boosheid en moralisme.’

Mensen en de industrie veranderen, is niet zijn doel, zegt Slat zelf in een interview tegen Elsevier Weekblad. Techniek is waar hij in gelooft. ‘Je moet gewoon iets slims bedenken.’

Eerdere Nederlanders van het Jaar waren Ayaan Hirsi Ali (2004), Rijkman Groenink (2005), De soldaat in Uruzgan (2006), Joop van den Ende (2007), Wouter Bos (2008), Linda de Mol (2009), De politicus (2010), Mark Rutte (2011), koningin Beatrix (2012), Wim Pijbes (2013), Ahmed Aboutaleb (2014), Dafne Schippers (2015) en Marcel Levi (2016).