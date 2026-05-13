Met de huidige brandstofprijzen loont het meer dan ooit om de auto te laten staan en op de fiets naar het werk te gaan. Carrièreplatform Cvster zocht uit dat de gemiddelde werknemer een kleine 20 kilometer van het werk af woont. Wie de dieselauto voortaan laat staan, bespaart bij de huidige prijzen op jaarbasis 1204 euro. Voor benzine scheelt het zelfs 1624 euro.

Uit het onderzoek van Cvster, dat cijfers van het CBS analyseerde, blijkt dat de woon-werkafstand vooral in de Randstad en Noord-Brabant geen hoeft te zijn om de fiets te laten staan. In de gemeenten Westland en Bunschoten woont men het dichtst bij het werk: gemiddeld minder dan 12 kilometer. In het noorden moet men in sommige gevallen drie keer zover rijden om op het werk te komen. Afgezien van Terschelling – waar het gros op het Friese vasteland werkt – is de woon-werkafstand het grootst in de Groningse gemeente Westerwolde en in het Drentse Borger-Odoorn en Westerveld.

Deze afstand is acceptabel om te fietsen

Hoewel fietsen dus goedkoper is en bovendien duurzamer en gezonder, vindt volgens cijfers van RVO slechts 28 procent van al het woon-werkverkeer op de fiets plaats. Volgens de Fietsersbond geldt een afstand van 15 kilometer op de elektrische fiets als acceptabel en voor een gewone fiets 10 kilometer. Bijna 60 procent van de werknemers woont binnen een afstand van 15 kilometer en ongeveer 40 procent binnen 10 kilometer. Desondanks pakt een kwart van de werknemers ook voor een rit van vijf kilometer of minder ‘gewoon’ de auto, blijkt uit RVO-onderzoek.

Ook kilometervergoeding op de fiets

Wie overigens bang is de onbelaste kilometervergoeding – die naar alle waarschijnlijkheid verhoogd wordt naar 25 cent per kilometer – mis te lopen door de auto te laten staan, vreest daarvoor onterecht. Ook als je op de fiets naar je werk gaat mag je werkgever deze vergoeding namelijk gewoon uitkeren. De bespaarde brandstofkosten zijn dus pure winst. Bovendien schrijft een auto die minder kilometers rijdt op jaarbasis minder af en heeft mogelijk ook minder onderhoud nodig.